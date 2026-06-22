Lärare i religion 20% sökes till Drottning Blanka Jakobsberg - vikariat
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Järfälla Visa alla gymnasielärarjobb i Järfälla
2026-06-22
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Lärare i religion – 20% en dag i veckan
Drottning Blankas Gymnasieskola i Jakobsberg erbjuder både yrkes- och högskoleförberedande utbildningar. Skolan har cirka 300 elever och 30 medarbetare.
Vi söker
Vi söker en lärare med behörighet i religion för ett vikariat på 20% under höstterminen 2026. Tjänsten passar dig som vill undervisa några timmar i veckan och har möjlighet att förlägga din undervisning till fredagar.
Ditt uppdrag
I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i religionskunskap. Du arbetar utifrån gällande styrdokument och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Undervisningen sker på fredagar och omfattar fyra lektioner per vecka. Du undervisar på tre program: Försäljning och service, Barn och fritid samt Samhällsprogrammet.Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Vi söker dig med lärarlegitimation och behörighet i religionskunskap. Du har förmåga att möta elever på olika program och trivs med att skapa engagemang och nyfikenhet i klassrummet. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att snabbt sätta dig in i en ny arbetsmiljö.
Vi erbjuder
På Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger vi stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi arbetar aktivt med externa samarbeten för att skapa meningsfullhet och låter ett globalt perspektiv genomsyra verksamheten.
Som en del av AcadeMedia erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia Academy, både internt och externt. Vi erbjuder självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar samt friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp via netto- och bruttolöneväxling.Tjänstens omfattning och tillträde
Omfattning: Deltid 20%Anställningsform: Visstidsanställning (vikariat) höstterminen 2026Tillträde: 10 augusti 2026Placering: Drottning Blankas Gymnasieskola, Jakobsberg
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi vill informera om att intervjuer hålls under första veckan i juli, därefter tar rekryteringsprocessen en paus och återupptas i augusti.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rektor Pia Johansson på: pia.johansson2@dbgy.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
175 41 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Pia Johansson pia.johansson2@dbgy.se Jobbnummer
9973264