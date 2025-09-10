Lärare i psykologi till vuxenutbildningen
2025-09-10
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Campus västra Skaraborg är en mångfacetterad skolverksamhet med omkring 2000 vuxna elever och studerande som läser kurser eller utbildningar på olika studienivåer.
Vi söker en driven pedagog och som vill vara med och utveckla framtidens vuxenutbildning tillsammans med oss!
Campus västra Skaraborg är en del av området Arbetsmarknad och vuxenutbildning inom Lidköpings kommun.
Arbetet innebär undervisning och handledning av vuxna elever i grupp och individuellt. Du arbetar utifrån vuxenutbildningens uppdrag med en flexibel undervisning för att möjliggöra för våra elever att kombinera studier och arbete. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning enligt våra styrdokument. Du bidrar till verksamhetens utveckling och samarbetar med kollegor i ämnesnätverk och i arbetslag.
Vem är du?
Vi söker dig som är van vid att arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och ser möjligheter. Du respekterar elevers olikheter och möter varje individ utifrån dennas förutsättningar. Vi ser att du har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta med datorn som pedagogiskt verktyg och för interaktion mellan elev och lärare. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i psykologi och annat ämne på gymnasienivå. Anställningsvillkor
Visstidsanställning, vikariat under perioden 2026-01-14-2027-01-13. Omfattning 60-100%.
Tillträde 2026-01-14 eller enligt överenskommelse.
Semestertjänst, möjlighet till flextid. För att läsa mer om våra förmåner, klicka på länken Arbetsgivaren Lidköpings kommun längre ner i annonsen.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vänligen bifoga kopia på din lärarlegitimation med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
