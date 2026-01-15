Lärare i programmering och digitalt skapande med spelprofil till LBS - Krea
2026-01-15
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
LBS - Kreativa gymnasiet i Göteborg startades 2014 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: Design- och produkttutveckling, Informations- och medietiknik samt Estetik och media. Skolan har cirka 450 elever och 40 medarbetare. Vi söker nu en legitimerad lärare i programmering och digitalt skapande till vår verksamhet.
Lärare i programmering och digitalt skapande med spelprofil till LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 60% för undervisning i programmering, digitalt skapande och design. Du kommer också ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.Publiceringsdatum2026-01-15Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare med spetskompetens inom spelutveckling och ett brinnande intresse för kreativa utbildningar. För att lyckas i rollen krävs mycket goda kunskaper i spelmotorn Unity 3D och avancerad färdighet i objektorienterad programmering med C# via Visual Studio, vilket utgör kärnan i din undervisning. Utöver detta bör du ha god kännedom om spelbranschen och designprocesser. Det ses som en stor bonus om du även har erfarenhet av 3D-modellering (Autodesk Maya, Blender), 2D-grafik (Photoshop), ljudredigering (Audacity), versionshantering (GitHub Desktop) eller agila arbetsmetoder såsom Scrum.
Vi söker dig som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du tar tillsammans med rektor och kollegor ansvar för skolans pedagogiska utveckling, ämnesutvecklingen samt för att utveckla din egen yrkeskompetens. Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 30 januari. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Christel Dahlin på 0760002449 eller biträdande rektor Anna Karlsson på 0725229409.
