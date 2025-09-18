Lärare i pedagogik/ledarskap till Utbildningsenheten
2025-09-18
Som lärare på Utbildningsenheten på Militärhögskolan Halmstad kommer du utgöra en viktig del i ett framgångsrikt team. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor tar du ansvar för din egen och verksamhetens utveckling. Genom att utbilda våra kadetter och elever medverkar du till att bygga ett starkare försvar.
Om enheten
Utbildningsenheten utbildar blivande specialist- och reservofficerare samt erfarna specialistofficerare mot högre befattningar. Enheten består av 3 olika avdelningar med totalt 45 medarbetare.
Du kommer att tillhöra Ledarskapsavdelningen på Utbildningsenheten, ett team om 16 personer. Avdelningen utbildar och undervisar inom fyra huvudsakliga ämnesområden; ledarskap, pedagogik, engelska och fysiskt stridsvärde. Vi utbildar elever på SOU, ÖHSOU, HSOU och ROU.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planerar, ämnes utvecklar och genomför utbildning som lärare eller kurschef inom pedagogik/ledarskap tillsammans med en mindre arbetsgrupp.
• Samarbeta med andra lärare och kurschefer med att samordna/tematisera deras ämnesområden med pedagogik/ledarskapsämnet.
• Kunna delta i olika övningar, både inom och utom landet såsom fältförlagd utbildning, fältövningar och vinterutbildningar.
• Kunna delta i övningar för eget krigsförband.
• Understödjer övriga ämnen inom UtbE.
Kvalifikationer
• Grundläggande yrkesofficersutbildning inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av verksamhet eller utbildning vid krigsförbandDina personliga egenskaper
Vi söker en lagspelare med ett gott ledarskap och pedagogisk förmåga som letar efter en kreativ arbetsmiljö. Du ska ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du har en förmåga att organisera och planera ditt eget arbete i olika tidsperspektiv och tempon. Du behöver vara strukturerad, noggrann samt ansvarsfull. Det är viktigt att du har engagemang, framåtanda och visar föregångsmanskap. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Chef- eller ledarskapserfarenhet
• Erfarenhet av att utbilda inom ämnet pedagogik/ledarskap på förband eller skola.
• Genomfört kurs Handledare Utbildningsmetodik
• Handledare i någon av FHS konceptutbildningar inom ledarskap t ex UGL, UL eller LoS.Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Befattningsnivå: SO 7
• Omfattning: 100 %
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
• Arbetsort: Halmstad
Upplysningar om befattningen
Mj Bob Rosell, chef Ledarskapsavdelningen.
Fv Jennie Mared, Huvudlärare Pedagogik.
Fackliga företrädare
HSOF: Kevin Trinh
OFR/S: Roland Kramer
SACO: Mattias Johansson
Samtliga kan nås via växeln: 035-266 20 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
