Lärare i olika ämnen sökes till Katrinelunds- och Bernadottegymnasiet
2026-04-21
Beskrivning
Vi är tillsammans Sveriges största elitidrottsgymnasium. Skolorna har cirka 1400 elever, varav ungefär hälften är elitidrottselever. Ett av våra uppdrag är att ge dessa idrottstalanger mycket goda möjligheter att kombinera elitsatsning och studier. Eleverna på Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet läser på ekonomi-, samhälls-, teknik-, försäljning och service- samt naturvetenskapliga programmen. Vi har också hörselklasser. På våra skolor möts du av engagerade och kunniga kollegor och elever.
Skolorna kännetecknas av ett tydligt elev- och utvecklingsfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Det är viktigt för oss att jobba med eleverna mot högt uppsatta mål och att jobba med studieresultat såväl som att hjälpa eleverna att växa som personer under sina gymnasieår.
Vill du veta mer om våra skolor, besök gärna våra hemsidor.www.katrinelundsgymnasiet.sewww.bernadottegymnasiet.seDina arbetsuppgifter
Då våra skolor nu växer har vi ett flertal lediga tillsvidareanställningar med olika ämneskombinationer. Vi strävar efter att tillsätta tjänster med 100% sysselsättningsgrad. Omfattningen kan dock komma att bero på ämneskombination.
Det är viktigt att du är tydlig med vilken av tjänsterna nedan du söker i din ansökan;
1 Engelska och filosofi eller religion
1 Engelska och psykologi
2 Matematik och naturkunskap
1 Matematik och idrott
1 Samhällskunskap och sociologi
1 Spanska i kombination med annat ämne
1 Svenska och psykologi eller engelska
1 Franska i kombination med annat ämne, såsom matematik, svenska eller engelska.
Du får din anställning på Bernadottegymnasiet eller Katrinelundsgymnasiet, men det kan bli aktuellt att arbeta mot båda skolorna. I tjänsten ingår mentorskap för en klass. Du stödjer, motiverar och stimulerar eleverna för att de ska nå sina kunskapsmål utifrån sina individuella förutsättningar. Du arbetar tillsammans med lärarkollegor och övrig personal för att våra elever och personal har ett gott lärande- och arbetsklimat. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation. Du är behörig att undervisa på gymnasienivå och har någon av ämneskombinationerna i listan ovan. Tidigare erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare är meriterande. Du är lyhörd och har förmåga att på ett pedagogiskt sätt förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv.
Vi söker dig som är flexibel, förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du ska även ha förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Din digitala kompetens är god, och du är bekväm i att använda sådana hjälpmedel och plattformar för både undervisning och administrativt stöd.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning samt studie- och yrkesvägledning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor, Bernadottegymnasiet
Mats Eriksson mats.eriksson@educ.goteborg.se 031-3671707 Jobbnummer
9867186