Lärare i NO till vårt Introduktionsprogram IM på Krokslättsgymnasiet
2025-12-12
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Krokslättsgymnasiet är beläget i de charmiga och historiska Krokslätts fabriker, nära Göteborg. Skolan nås enkelt med spårvagn, endast 9 minuter från Korsvägen eller 4 minuter från Mölndals station, vilket gör det bekvämt för både elever och personal att ta sig hit.
Med cirka 500 elever erbjuder vi fyra nationella yrkesprogram, både skolförlagda och i lärlingsform, samt introduktionsprogram. Vi är stolta över vår mångfald och vårt engagemang för att ge varje elev en utbildning som är både relevant och inspirerande.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med målet att bli ett yrkesgymnasium som erbjuder de främsta gymnasiala yrkesutbildningarna i nära samverkan med näringsliv och offentliga verksamheter.
Krokslättsgymnasiet fortsätter att växa och utvecklas och är idag uppdelad i två skolenheter, var och en med en egen rektor. Detta möjliggör en mer personlig och fokuserad ledning för varje enhet.
Våra lärare arbetar i dynamiska arbetslag som är formade runt de olika elevgrupperna för att främja samarbete och stöd. Vi värdesätter innovation och samarbete, och strävar efter att skapa en inspirerande och stödjande lärmiljö där både elever och personal kan utvecklas och nå sin fulla potential.
Vi söker nu en ämneslärare i naturorienterande ämnen till vårt Introduktionsprogram - IM. På IM arbetar vi främst med elever som ska bli klara med grundskolans ämnen och göra sig behöriga till nationella program på gymnasienivå.
Tjänsten är en tidsbegränsad ferietjänst med en sysselsättningsgrad på 40 procent.
Som medarbetare hos oss får du ta del av ett generöst friskvårdsbidrag och ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Att arbeta som lärare på Introduktionsprogrammet innebär mer än att bara undervisa.
Du undervisar i dina ämnen men du är också mentor med ett coachande förhållningssätt och hjälper eleverna att planera sina studier utifrån deras individuella behov.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete står i centrum.
Beroende på hur många elever du undervisar kan du också komma att stötta undervisningen inom andra program på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i NO för årskurs 79. Har du behörighet i fler ämnen? Det ser vi som ett stort plus!
Du ska ha erfarenhet från arbete med biologi, kemi och fysik på grundskola.
Du har lätt för att bygga trygga relationer med elever och du vågar prova olika arbetssätt för att få undervisningen att fungera för alla.
Du tycker om att samarbeta med kollegor och har en god organisatorisk förmåga något som är viktigt i det dagliga arbetet på vår skola.
Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet och personliga lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
