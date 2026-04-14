Lärare i NO till Sis ungdomshem Sundbo
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14
Till oss kommer ungdomar som befinner sig i en problematisk och tuff livssituation. Många har negativa erfarenheter av skolan och låg tilltro till sin egen förmåga. Som lärare hos oss arbetar du med dessa elever och du får en unik chans att väcka deras lust att lära och göra dem stolta över sig själva. Undervisningen sker i små klasser vilket gör att du har gott om tid för varje elev. Du utgår alltid från individuella behov och bygger tillitsfulla och professionella relationer som gör ungdomarna trygga i skolan.
Sundboskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Sundbo är inriktad på både gymnasie- och grundskolenivå, de flesta ungdomar är mellan 16-20 år. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hänsyn till eleven får ske nödvändiga avvikelser i undervisningen.
Sundboskolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Lärarna både undervisar och har ett mentorsansvar för eleverna.Kvalifikationer
Du behöver tilltalas av att undervisa och bygga tillitsfulla pedagogiska relationer i mindre undervisningsgrupper bestående av elever med psykosocial problematik och i kriminalitet. Det är det viktigt att du kan identifiera och möta elevens behov med höga realistiska förväntningar samt motivera och leda eleven mot sina mål. Vi ser gärna att du är prestigelös, flexibel, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete. Det är också viktigt att du är strukturerad och har en god säkerhetsmedvetenhet.
Du är trygg, stabil och lugn även i stressade situationer. Du har god samarbetsförmåga, är bra på att skapa relationer, har hög social kompetens och en positiv elevsyn. Du förstår också vikten av att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser fördelarna med förändringar. Du är initiativrik och deltar i utvecklingsarbetet för att nå skolans mål och tar alltid ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du tänker på att anpassa kommunikationen beroende på mottagare.
Du ska:
vara legitimerad lärare i NO i grundskolans senare år och/eller gymnasieskolan
ha förmåga att planera, undervisa samt följa upp din undervisning.
ha erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolmiljö.
ha B-körkort.
Meriterande är:
kompletterande ämnen utöver NO
dokumenterad specialpedagogisk kunskap; insikt om olika diagnoser, erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd och institutionsvård.
tidigare arbete inom introduktionsprogram eller arbete i särskilda undervisningsgrupper.
tidigare erfarenhet av arbete inom sluten ungdomsvård/inom SiS
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde augusti 2026.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121741".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Sundbovägen 88 (visa karta
)
737 90 FAGERSTA
För detta jobb krävs körkort.
Mika Erkkonen mika.erkkonen@stat-inst.se
