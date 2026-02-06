Lärare i NO/Teknik - 70 000/mån - Start omgående
2026-02-06
Lärare i NO/teknik till grundskola - konsultuppdrag (start omgående)
Vi söker nu en lärare i NO/teknik till ett konsultuppdrag på en grundskola ca 20 minuter från Östersund. Uppdraget passar dig som är trygg i undervisarrollen och vill kliva in snabbt och skapa struktur, studiero och progression för eleverna.
Om uppdraget
Uppdrag: Undervisning i NO/teknik i grundskolan
Start: Omgående
Period: Vårterminen 2026, med möjlighet till förlängning
Plats: ca 20 min från Östersund
Omfattning: 100%
Arbetsuppgifterna omfattar sedvanligt lärararbete: planering, genomförande och uppföljning av undervisning, bedömning och dokumentation, samt samarbete med arbetslag/elevhälsa och vårdnadshavare vid behov.
Vi söker dig som
Är utbildad lärare med behörighet/legitimation för att undervisa i NO/teknik
Har minst 2 års erfarenhet av undervisning i NO/teknik i grundskolan
Är trygg i klassrummet och kan skapa tydlighet, motivation och goda relationer
Har god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb
Hjälp med tjänstebostad och resa vid behov
Engagerad kontaktperson - Tillgänglig för dig 24/7
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka din ansökan snarast, då vi gör löpande urval. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökan skickas till info@promediqa.se
Bifoga CV i din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: info@promediqa.se Omfattning
