Lärare i no samt teknik åk 6-9 - Palmbladsskolan (vikariat)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-04
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
På Palmbladsskolan får du bli en del av en trygg och positiv arbetsplats där vi tror på kraften i gemenskap och där både elever och personal får växa. Här möter du kollegor som stöttar varandra, elever som är nyfikna och en skolmiljö där idéer får ta plats. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Palmbladsskolan är en 6-9 skola med cirka 580 elever som ligger i Årsta/Slavsta. Palmbladsskolan har också en enhet som bedriver distansundervisning som särskilt stöd. Skolans personal har en hög trivsel i medarbetarenkäter och det är låg personalomsättning. På Palmbladsskolan har vi en vision om att vi vill vara en plats för alla att växa. Med det menar vi att vi vill att alla våra elever ska få växa i kunskap och som människor samtidigt som de blir äldre.
Våra värdeord är gemenskap, samarbete, utveckling, tydlighet och positivitet och detta är något som vi verkar för både gällande elever, personal och för verksamheten. Vi som arbetar på skolan har också som mål att alla elever ska känna sig trygga och att de ska lämna oss väl rustade för gymnasiet.
Läs mer om oss: https://palmbladsskolan.uppsala.se/
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i naturorienterande ämnen samt teknik på Palmbladsskolan undervisar du i åk 6-9. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i ditt ämne i enlighet med läroplanen och övriga styrdokument. Du är också mentor för en klass tillsammans med en kollega. Du ingår i arbetslag och ämneslag och deltar i skolans hela arbete.
Tjänsten är ett vikariat under ett läsår med tillträde från 2026-08-10 till och med 2027-06-17. Du kommer att få delta i kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor får vara med och utveckla verksamheten. Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation, alternativt inväntar legitimation, med behörighet att undervisa i NO och teknik i årskurs 6–9. Du har tidigare erfarenhet av undervisning i årskurs 6–9 och besitter IT‐kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete. Tjänsten kräver god kännedom om skolans styrdokument och grundskolans läroplan.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att samarbeta inom NO och teknik tillsammans med andra ämneskollegor. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är en förutsättning för tjänsten. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Petra Bruce, rektor, 018-727 53 51.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Petra Bruce 018-727 53 51 Jobbnummer
9947796