Lärare i NO på högstadiet med mentorskap

PersonalExpressen AB / Grundskollärarjobb / Norrköping
2026-02-01


Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos PersonalExpressen AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Jobba som lärare i NO på Sveriges bästa bemanningsföretag
PersonalExpressen Lärarbemanning förmedlar kvalificerade lärare till skolor runt om i Sverige. Vi erbjuder attraktiva villkor och konkurrenskraftig lön på våra uppdrag, och arbetar nära både skolor och lärare för att skapa trygga och tydliga uppdrag.
Vi söker nu en lärare till en grundskola i Norrköping för undervisning i NO-ämnen i årskurs 8-9 samt mentorskap för årskurs 8. Tjänsten är på heltid och sträcker sig från den 9 februari till och med den 11 juni.
I rollen ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i NO-ämnen. Du förväntas arbeta självständigt i uppdraget och ta ansvar för undervisningen i nära samverkan med skolans övriga personal. Som mentor har du en central roll i elevernas skolsituation och arbetar för att skapa trygghet, struktur och studiero.

Publiceringsdatum
2026-02-01

Kvalifikationer
Legitimerad lärare, gärna med behörighet i NO
Erfarenhet av undervisning i NO på högstadiet
Trygg i att arbeta självständigt i lärarrollen
Erfarenhet av mentorskap

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Trygga anställningsvillkor

Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: 100 % (heltid)
Ort: Norrköping
Period: 9 februari - 11 juni

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PersonalExpressen AB (org.nr 559107-0213)

Arbetsplats
Norrköping

Jobbnummer
9715873

Prenumerera på jobb från PersonalExpressen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos PersonalExpressen AB: