Lärare i NO på högstadiet med mentorskap
PersonalExpressen AB / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-02-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PersonalExpressen AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Jobba som lärare i NO på Sveriges bästa bemanningsföretag
PersonalExpressen Lärarbemanning förmedlar kvalificerade lärare till skolor runt om i Sverige. Vi erbjuder attraktiva villkor och konkurrenskraftig lön på våra uppdrag, och arbetar nära både skolor och lärare för att skapa trygga och tydliga uppdrag.
Vi söker nu en lärare till en grundskola i Norrköping för undervisning i NO-ämnen i årskurs 8-9 samt mentorskap för årskurs 8. Tjänsten är på heltid och sträcker sig från den 9 februari till och med den 11 juni.
I rollen ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i NO-ämnen. Du förväntas arbeta självständigt i uppdraget och ta ansvar för undervisningen i nära samverkan med skolans övriga personal. Som mentor har du en central roll i elevernas skolsituation och arbetar för att skapa trygghet, struktur och studiero.Publiceringsdatum2026-02-01Kvalifikationer
Legitimerad lärare, gärna med behörighet i NO
Erfarenhet av undervisning i NO på högstadiet
Trygg i att arbeta självständigt i lärarrollen
Erfarenhet av mentorskap
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Trygga anställningsvillkor
Anställningsvillkor
Tjänstgöringsgrad: 100 % (heltid)
Ort: Norrköping
Period: 9 februari - 11 juni
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PersonalExpressen AB
(org.nr 559107-0213) Arbetsplats
Linköping Jobbnummer
9715877