Lärare i no och teknik åk 7-9 - Stavby skola

2025-12-23
Är du högstadielärare i no och teknik? Vill du ha ett nära samarbete där du planerar och utvärderar undervisningen tillsammans med dina kollegor? Då kan det vara dig vi söker till Stavby skola!
Stavby skola är en liten skola cirka 3 mil från Uppsala med cirka 140 elever i årskurserna F-9 med tillhörande fritidshem. Skolan ligger naturskönt med närhet till natur och med goda bussförbindelser. Du kommer ingå i en flexibel och professionell lärargrupp som har eleven i fokus. Vår ambition är att med god pedagogik, höga förväntningar, delaktighet och samarbete med vårdnadshavare skapa en gynnsam miljö för personlig och social utveckling. Vi har ett fullt utbyggt elevhälsoteam och jobbar mycket med värdegrund och trygghet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i framför allt no och teknik. I tjänsten ingår mentorskap i årskurs 7. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Du kommer att ha nära och kontinuerlig kommunikation med vårdnadshavare.
Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation med behörighet att undervisa i no och teknik i årskurs 7-9. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Vi ser gärna att du är behörig att undervisa i matematik i årskurs 7-9. Har du it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete ses det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Jobbet passar dig som är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Sandra Grip Viklund, rektor, 0174-27 01 10.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
