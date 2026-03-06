Lärare i NO och matematik åk 7-9 Lå 26/27 på friskola med kristen profil
Stiftelsen För Kristna Skolor i Angeredområdet / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-03-06
Visa alla jobb hos Stiftelsen För Kristna Skolor i Angeredområdet i Göteborg
Kristinaskolan är en friskola med kristen profil i det mångkulturella området Rannebergen i Angered. Skolan startade 1982 och drivs av en icke vinstdrivande stiftelse. Våra ca 250 barn/ungdomar går i förskola, förskoleklass, grundskola 1-9 och på fritidshem. Eleverna kommer från framförallt Angered.
Klasserna består i snitt av 24 elever.
Hos oss möter du en engagerad och välkomnande personalgrupp som gärna välkomnar dig i gemenskapen.
Vi jobbar för att alla på skolan, elever som personal, ska; känna sig trygga, ha gemenskap och visa hänsyn mot varandra så att kunskap kan utvecklas på bästa sätt. Vi söker dig som vill göra skillnad för våra elever och brinner för NO och matematik. Du har legitimation i minst två av NO-ämnena samt matematik.
Då vi är en liten skola behöver du kunna arbeta självständigt samtidigt som samarbetet i arbetslaget är avgörande för våra elevers framgång. Du är strukturerad och flexibel. Du har ett gott förhållningssätt till elever, vet hur du kan skapa bra relationer med dem och har flera strategier för att bemöta elever med olika uttryckssätt.
Planering och genomförande av undervisning i alla ämnen inom NO samt matematik. Tjänsten är främst förlagd till åk 7-9. Som en del i arbetslaget är du också klassföreståndare och mentor i en klass.
Då vi har en kristen profil förväntas arbeta för vår vision och bland annat ha morgonsamling med eleverna. Vi ser till att du får stöd i detta uppdrag om du så önskar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar inom Friskoleavtalet. Vi planerar att boka in anställningsintervjuer löpande så sök idag!
Tillträde 260812
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: rektor@kristinaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen För Kristna Skolor i Angeredområdet
, http://www.kristinaskolan.se
Fjällblomman 1 (visa karta
424 49 ANGERED Arbetsplats
Kristinaskolans Högstadium Kontakt
Rektor
Per Östenberg rektor@kristinaskolan.se 0313320261 Jobbnummer
9780526