Lärare i NO, matematik och teknik till Kålltorpsskolan 7-9
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Kålltorpsskolan är en stor och populär skola och har ca 45 medarbetare och 420 elever i årskurs 7 till 9. Kålltorpsskolan är en plats för lärande där alla elever är viktiga och betydelsefulla. Antalet legitimerade lärare på skolan är hög och det är något som skolan lägger stort värde vid. Skolan är placerad i ett lugnt och fint läge i ett bostadsområde och gränsar mot Delsjöreservatets härliga natur.Dina arbetsuppgifter
Kålltorpsskolan söker nu en lärare med kompetens inom matematik, NO och teknik. Att vara lärare i ett arbetslag på skolan innebär att man har en arbetslagsledare, som representerar laget i möten med ledningen och biträdande rektor som närmsta chef. Ämnesarbete sker även på ämneskonferenser, som leds tillsammans och i de flesta ämnen även har en förstelärare.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare i åk 7-9. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevers kunskapsutveckling, att nå läroplanernas och kursplanernas mål. Tillsammans ansvarar ni för att planera, dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Du och dina kollegor arbetar för att utforma en lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Arbetet innebär även samarbete med professioner i elevhälsan, övrig personal samt andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare i matematik och i de naturorienterande ämnena på 7-9. Har du tidigare erfarenhet av liknande uppdrag är det meriterande.
Du är insatt i skolans styrdokument och har en förmåga att arbeta med skolans tre verksamhetsområden; kunskap och lärande, undervisningen kvalitet samt trygghet och delaktighet. Vi ser att du är lösningsinriktad, flexibel och har en god samarbetsförmåga med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget och bidrar till helheten.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningen Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Nicole El Aaraj nicole.el.aaraj@fvsverigeslarare.se Jobbnummer
9988489