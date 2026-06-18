Lärare i NO åk 6-9 och lärare i Teknik åk 6, 100%
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Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Montessori Mondial Lidingö söker NO- och tekniklärare
Vill du kombinera modern montessoripedagogik med naturvetenskap, teknik, internationella projekt och hållbar utveckling?
På Montessori Mondial Lidingö ser vi skolan som en plats för kunskapsglädje, trygghet och globalt ansvar. Vi är en personlig F–9-skola med cirka 200 barn och elever, belägen i natursköna omgivningar vid Grönsta Gärde, bara cirka 10 minuter från Ropsten.
Nu söker vi en engagerad och legitimerad lärare som vill ta ett helhetsgrepp om undervisningen i NO i årskurs 6–9 och teknik i årskurs 6. Hos oss blir du en viktig del av ett nära arbetslag där samarbete, relationer, elevens drivkraft och tillgänglig undervisning står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som NO- och tekniklärare ansvarar du för att planera, genomföra, följa upp och bedöma undervisningen utifrån Lgr22. Du skapar en undervisning som är tydlig, varierad och meningsfull, där eleverna får möjlighet att förstå naturvetenskapliga samband, arbeta undersökande och utveckla sin problemlösningsförmåga.
I dina dagliga arbetsuppgifter ingår att planera både enskilt och tillsammans med kollegor, genomföra undervisning, följa upp elevernas kunskapsutveckling och bidra till en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du arbetar aktivt med att anpassa undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar och behov, samtidigt som du har höga förväntningar på varje elevs utveckling.
I tjänsten ingår mentorskap och ett nära samarbete med arbetslag, elevhälsa och skolledning. Du blir också en viktig del av skolans fortsatta utvecklingsarbete inom montessoripedagogik, internationella projekt och hållbarhet.
Ditt uppdrag innebär att du
undervisar i NO i årskurs 6–9 och teknik i årskurs 6,
planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån Lgr22,
levandegör NO och teknik genom laborationer, praktiskt arbete, problemlösning och undersökande arbetssätt,
skapar tydliga lektionsstrukturer och en trygg lärandemiljö,
anpassar undervisningen för elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar,
följer upp, dokumenterar och bedömer elevernas kunskapsutveckling,
använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen,
samarbetar med kollegor, vårdnadshavare, elevhälsa och skolledning,
bidrar till skolans gemensamma utveckling och kollegiala lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i NO och teknik. Du är trygg i ditt klassrumsledarskap och har god förmåga att skapa struktur, studiero och positiva relationer med eleverna.
Det är viktigt att du:
gör naturvetenskap och teknik begripligt, relevant och intressant för eleverna,
har fungerande strategier för att möta både elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar,
är tydlig i din undervisning och i dina förväntningar,
arbetar formativt och följer upp elevernas lärande kontinuerligt,
ser samarbete med kollegor som en självklar del av uppdraget,
är strukturerad i din planering, dokumentation och bedömning,
har ett lösningsfokuserat och relationsskapande förhållningssätt,
är nyfiken på att utvecklas som pedagog.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i årskurs 6–9, montessoripedagogik, internationella projekt eller arbete med hållbar utveckling. Även du som tar examen till sommaren 2026 är välkommen att söka.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och din förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi erbjuder dig
Vi värnar om våra medarbetares välmående, arbetsglädje och professionella utveckling. Hos oss får du:
5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag,
kostnadsfri pedagogisk lunch varje dag,
möjlighet till betald montessoriutbildning,
tillgång till förmånsportalen Benify,
ett nära och engagerat arbetslag,
samarbete med speciallärare, specialpedagog och elevhälsa,
möjlighet att utveckla praktisk, laborativ och meningsfull NO- och teknikundervisning,
en skola där hållbarhet, internationellt perspektiv och elevens utveckling är centrala delar av verksamheten.
Om Montessori Mondial Lidingö
Montessori Mondial Lidingö är en F–9-skola där vi kombinerar montessoripedagogikens grundidéer med modern undervisning och tydliga kunskapsmål. Vi tror på elevens nyfikenhet, ansvarstagande och möjlighet att utvecklas genom både praktiskt och teoretiskt lärande.
Hos oss arbetar vi för att varje elev ska känna trygghet, utveckla självständighet och få möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.Om tjänsten
Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: 100 %Tillträde: 10 augusti 2026Plats: Montessori Mondial Lidingö, med smidiga bussförbindelser från Ropsten
Urval och intervjuer sker löpande. Vänligen bifoga lärarlegitimation och behörighetsförteckning i din ansökan.
Frågor och ansökan
Har du frågor om rollen eller vår skola är du varmt välkommen att kontakta rektor Kicki Blomberg på 072-227 80 72 eller kristina.blomberg@montessorimondial.se
.
Välkommen med din ansökan till Montessori Mondial Lidingö – en skola där kunskap, nyfikenhet och ansvar för framtiden går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
181 47 LIDINGÖ Arbetsplats
Montessori Mondial Kontakt
Rekryterare
Kristina Blomberg kristina.blomberg@montessorimondial.se 072 227 80 72 Jobbnummer
9969365