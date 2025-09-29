Lärare i naturkunskap till Katedralskolan
2025-09-29
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som lärare i naturkunskap är du en av våra ungdomars viktigaste inspirationskällor för vidare studier. Du stöttar och leder våra elever i deras utvecklingsprocesser. Du bidrar med din kompetens till verksamheten som helhet och har stora möjligheter att vara en del av vårt utvecklings- och kvalitetsarbete genom att bedriva undervisning på såväl individ som gruppnivå samt ett aktivt deltagande i det kollegiala lärandet.
Du arbetar med undervisning i naturkunskap på våra studieförberedande nationella program och deltar aktivt i samarbete och gemensamma konferenser. Du samverkar med andra lärare för att nå programmens examensmål.
Du är insatt i och arbetar utifrån styrdokumenten vilket bland annat innefattar att:
• ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande.
• genomföra, utveckla och leda utbildning med hög kvalitet och engagemang
• vara öppen för nya idéer och förändringar och ansvara för att verksamheten utvecklas
• vara aktiv i det gemensamma arbetet och samverka med andra parter internt och externt
Tjänsten är ett vikariat på 40-80% Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i naturkunskap, samt gärna biologi och/eller kemi på gymnasienivå.
Som person är du strukturerad, tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa trygga relationer. Du har också en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Rektor
