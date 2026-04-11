Lärare i naturkunskap till Grillska Gymnasiet Uppsala
Stadsmissionens Skolstift / Gymnasielärarjobb / Uppsala Visa alla gymnasielärarjobb i Uppsala
2026-04-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadsmissionens Skolstift i Uppsala
, Sundbyberg
, Stockholm
, Västerås
, Eskilstuna
Publiceringsdatum2026-04-11Om tjänsten
Vi söker nu en legitimerad lärare för undervisning i naturkunskap.
I dina arbetsuppgifter kommer såväl undervisning som mentorskap att ingå. Du leder undervisningen i klassrummet och eleverna mot målen i kurserna. Du kommer att ingå i ett arbetslag och är ansvarig för att tillsammans med dina kollegor utveckla programmet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs att arbeta med ungdomar och drivs av att få dem att växa och utvecklas. Du kommer ingå i ett arbetslag med kunniga och engagerade kollegor, som samarbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö. Öppenheten mellan lärare är stor och vi tar ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. Som person har du ett stort driv och en god förmåga att engagera och entusiasmera elever i din undervisning. I ditt arbetssätt är du strukturerad, tydlig och har en god förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmåga att skapa goda relationer. För att trivas som lärare på Grillska Gymnasiet i Uppsala behöver du se värdet i att samarbeta med kollegor och elever för att nå bästa möjliga resultat. Eleven är vår viktigaste resurs och vår målsättning är alltid att arbeta med deras utveckling i fokus.
Våra pedagogiska kännetecken
Lektioner är sammanhållna, 120-180 minuter undervisningstid. Lektionerna följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och allas lika värde. Det är viktigt för oss att du delar vår värdegrund.Kvalifikationer
Det är önskvärt att du är legitimerad lärare i naturkunskap och med erfarenhet inom yrket. Stort vikt läggs vid personlig lämplighet och mycket goda kunskaper inom ämnet och förmåga att lära ut.
Villkor
Anställningsform: Tjänsten är ett vikariat på ett år och deltidstjänst på 81,25%.
Löneform: Månadslön.
Tillträde: 2026-08-10.
Observera att intervjuer för tjänsten kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Grillska gymnasiet Uppsala
Grillska Gymnasiet i Uppsala ligger i ett lugnt och fint område med trivsamma lokaler i Ekebybruk. Skolan erbjuder sex olika nationella program, såväl högskoleförberedande som yrkesprogram. Det personliga mötet, stolthet hos elever och lärare, nytänkande och resultat i form av kunskap och personlig utveckling är viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Utmärkande för skolan är ett nära samarbete mellan elever och lärare i en trygg studiemiljö.
Grillska gymnasiet i Uppsala har funnits sedan 2013 och utbildar i dag ca 350 elever inom såväl högskoleförberedande- som yrkesprogram. Vi är en mycket engagerad personalgrupp som jobbar tillsammans med fokus på elevernas kunskapsutveckling och välbefinnande.
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet och Grillskas anpassade gymnasieskola samt vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever och studerande är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Våra skolor arbetar med lärande och utveckling inom gemensamma fokusområden. Dessa områden ryms under de tre rubrikerna pedagogik, hälsa och samhällsengagemang. Vi utvecklar det som, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, har en positiv inverkan på lärandesituationen, på arbetet för elevers och studerandes hälsa samt för att våra elever och studerande ska kunna gå ut i världen med ett starkt samhällsengagemang.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-08 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstift
752 63 UPPSALA Arbetsplats
Grillska Gymnasiet Uppsala Jobbnummer
9848874