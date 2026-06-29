Lärare i naturkunskap till Bromma gymnasium
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2026-06-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Bakgrund och arbetsplatsbeskrivning
Bromma gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor. Skolan erbjuder språkintroduktion och fyra högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Försäljning- och Serviceprogrammet. Bromma gymnasium är sedan länge en attraktiv skola för både elever och personal. Skolan har en kultur som präglas av öppenhet, vänlighet och glädje. Verksamheten har sin grund i goda relationer, där alla blir sedda. Våra elever utvecklas genom utmanande och varierade arbetsformer. Genom skolans fokusområden; entreprenörskap, hälsa och globalisering, lämnar eleverna skolan väl förberedda för kommande studie- och yrkesliv.
Som lärare ska du kunna motivera och skapa engagemang och delaktighet hos dina elever. Du är en tydlig ledare i klassrummet och stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Du är flexibel, kreativ och lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att variera din undervisning och dina examinationsformer. Du måste även vara bekväm med olika digitala verktyg och plattformar.
Du är en självklar ledare i kollegiet som stöttar och utmanar dina kollegor i att pröva nya arbetssätt för att öka elevernas måluppfyllelse. Du planerar ditt arbete så att du utvecklas som lärare samtidigt som du bidrar till kollegors utveckling. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Undervisning och mentorskap för elever, främst på Ekonomiprogrammet.
Utvecklingsuppdrag i enlighet med skolans behov. Uppdraget kan ändras över tid.
Tjänsten är heltid för läsåret 2026-2027 med en möjlighet till förlängning.
Intervjuer påbörjas v.33 och anställning påbörjas enligt överenskommelse. Kvalifikationer
Legitimerad och behörig i ämnet naturkunskap på gymnasienivå.
Meriterande
VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach- eller handledarutbildning.
Erfarenhet från olika skolformer.
Erfarenhet av Erasmusutbyte.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Nyängsvägen 152 (visa karta
)
167 56 BROMMA Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Jyrki Westman jyrki.westman@edu.stockholm.se Jobbnummer
9983338