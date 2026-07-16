Lärare i naturkunskap på gymnasiet läsåret 2026/2027
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2026-07-16
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Vikariepoolen arbetar med uthyrning och rekrytering av pedagogisk personal och kökspersonal till förskola och skola. I över två decennier har vi stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden. Tillsammans arbetar vi mot vårt gemensamma mål – en bra skolgång för nästa generation.
Lärare i naturkunskap läsåret 2026/2027
Vi söker en lärare i naturkunskap 50 % för läsåret 2026/2027 med start 2026-08-11. Undervisningen är förlagd till onsdagar och torsdagar hos en av våra kunder i Stockholm.
Om rollen
Du kommer att undervisa åk 1-3 i Naturkunskap nivå 1och 2.
Vi söker dig som:
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i naturkunskap 1-2.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har goda referenser
Har god samarbetsförmåga och kan skapa en strukturerad och meningsfull miljö för eleverna.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs i en varierad arbetsmiljö
Vi erbjuder
Utöver den aktuella tjänsten kan du arbeta som vikarie på olika skolor, ett flexibelt arbete där du styr över din egen tid
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Stöd från oss i din roll som vikarie Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381), https://www.vikariepoolen.se/
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Rekrytering
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se 08 505 808 00 Jobbnummer
10004393