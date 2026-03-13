Lärare i naturkunskap och matematik
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision - att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, "Det är viktigt för oss att det går bra för dig", genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål.
Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar - gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat.
Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Lärare till Drottning Blankas Gymnasieskola i Jönköping!
Vi erbjuder nu en tillsvidaretjänst för undervisning i naturkunskap och matematik med start augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Visst är du nyfiken att tillsammans med oss här på Drottning Blankas gymnasieskola ha möjlighet att välkomna våra elever tillbaka från sommarlovet till helt nya anpassade lokaler, centralt i stan. Vi öppnar upp portarna till nya skolan nu i augusti.
Ditt uppdrag
På DBGY sätter vi stor vikt vid det personliga engagemanget och i vår verksamhet är det av stor betydelse att du är driven, engagerad, nyfiken och intresserad av att vara med och utveckla skolan vidare. DBGY sätter stor vikt vid det relationella. Din pedagogik bör bygga på ett stort intresse för människors individuella utveckling. Du är duktig på att skapa relationer med dina elever samt dina kollegor för att utveckla ett gott och likvärdigt klassrumsledarskap. Våra värdeord "Det är viktigt för mig att det går bra för dig", ska genomsyras i hela verksamheten. Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Vi söker dig med behörighet att undervisa i naturkunskap och matematik på gymnasienivå. Du har ett stort personligt engagemang. Som lärare är du lyhörd, kreativ, öppen, strukturerad och gillar att utbilda ungdomar. Du har goda kunskaper att använda digitala verktyg. Du är en lagspelare och gillar att bidra med dina kompetenser för att vi tillsammans utvecklar och utvecklas framåt. Det är meriterande om du har behörighet i fler ämnen.
Vi erbjuder
På Drottning Blankas Gymnasieskola erbjuder vi en utbildning med hög kvalitet och ett starkt engagemang för våra elever. Vårt mål är att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och lärare kan utvecklas.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag.Övrig information
Ditt uppdrag är på mellan 80- 100% (enligt överenskommelse). Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna:
Manuel Strandhag, rektor 072-551 94 06
Frieda Rosengren, biträdande rektor 073-022 99 24
