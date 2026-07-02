Lärare i Naturkunskap och Biologi till Vuxenutbildningen
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande / Gymnasielärarjobb / Kungälv Visa alla gymnasielärarjobb i Kungälv
2026-07-02
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Vuxenutbildningen är en del av Kompetenscentrum, där vi arbetar tillsammans med utbildning,
arbetsmarknads- samt integrationsfrågor. Vi utbildar elever inom såväl svenska för invandrare samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.
Vi har även yrkes- och lärlingsutbildningar, i samarbete med Göteborgs Regionen samt erbjuder validering inom våra yrkesutbildningar.
På vuxenutbildningen arbetar vi tätt i arbetslag och denna tjänst innebär att du främst kommer ha din tillhörighet i arbetslaget för gymnasiala och grundläggande kurser, men du kommer också att samarbeta med kollegor från övriga enheten. Vi söker dig som inspireras av att jobba i team med andra och som vill vara delaktig i att forma arbetet på Kompetenscentrum Kungälv.Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Vuxenutbildningen har du tillsammans med dina kollegor ett gemensamt ansvar för alla våra elever. Du är van vid att arbeta tillsammans i arbetslag och ser nytta med att gemensamt utvecklingsarbete kring pedagogiska frågor.
Vi använder Office 365 (Sharepoint/Teams) som vår lärplattform och Edlevo som vårt elevsystem. Vi ser gärna att sökanden har erfarenhet av dessa/motsvarande system samt stor vana av digitalt arbete.
Vi söker en lärare i Naturkunskap eller Biologi på 30 %. Vilket av ämnet som blir aktuellt är beroende på din kompetens och ämnes behörighet. Kvalifikationer
• Du har behörighet att undervisa i Naturkunskap eller Biologi på gymnasial nivå.
• Du har arbetat med vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Inom detta uppdrag kommer du att ha undervisning i gymnasiala kurser i ämnesområdena
naturkunskap eller biologi.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryterings tiden. Tjänsten kan därför att tillsättas innan annonserings tiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs kommun, Bildning och Lärande Kontakt
Kristin Spolander kristin.spolander@skola.kungalv.se 0303238988 Jobbnummer
9988229