Lärare i naturkunskap läsåret 2026-27
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2026-06-05
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Om Kulturama gymnasium Kulturama Gymnasium är en fristående gymnasieskola som tillsammans med bl a Kulturamas konst- och kulturutbildningar (YH) och Kulturama Grundskolor har Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholmsregionen som huvudman. Kulturama gymnasium Hammarby Sjöstad erbjuder det estetiska programmet med 10 olika profiler och naturvetenskapsprogrammet med tre särskilda varianter inom estetiska uttryck. Våra program är högskoleförberedande och eleverna förbereds för konstnärliga och teoretiska högskoleutbildningar. Eleverna kommer från stora delar av landet för att gå hos oss. De teoretiska, gymnasiegemensamma ämnena tränar eleverna bl.a. i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, att kritiskt granska och att analysera. Lärarna är behöriga och engagerade. Undervisningen bygger på gemensamt arbete med estetiska lärprocesser och lärande bedömning. Eleverna får reflektera kring sitt lärande, arbeta med estetiska uttrycksformer och tillsammans med andra skapa förståelse för såväl sig själva som sin omvärld.
Arbetsuppgifter Undervisning i naturkunskap till vikariat som omfattar 36%. Du ingår i ett ämnesslag som träffas regelbundet. Samplanering och sambedömning tillämpas.
Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad och behörig i naturkunskap för gymnasiet. Du har en god förmåga att leda och organisera undervisningen. Du tycker att arbete med estetiska uttrycksformer är en del av undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och utgår från att alla elever kan lära och utvecklas. Du anpassar undervisningen efter elevernas behov. Du gör eleven delaktig i planeringen och har en god förmåga att utveckla elevens förmåga att lära, både självständigt och i grupp. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap. Du har goda datorkunskaper och använder digitala verktyg i undervisningen.
Personliga egenskaper Du är självständig och strukturerad och är bra på att planera, prioritera och följa upp ditt arbete. Du har även en god kommunikativ förmåga, tycker att det är roligt att undervisa och utveckla ditt arbete samt är en god kollega. Har du själv erfarenhet av estetiska uttrycksformer är det en tillgång då det är den gemensamma nämnaren på Kulturama.
Tjänst och omfattning Omfattning av vikariat är 36% med start 10 augusti 2026. Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026-27.
Ansökan Skicka in din ansökan så snart som möjligt tillsammans med löneanspråk. Rekrytering kommer att ske löpande varvid tidig ansökan prioriteras. Vi är inte intresserade av att få kontakt av extern rekryteringshjälp då vi har valt modell för vår rekryteringsprocess.
Varmt välkommen att söka till oss på Kulturama! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9950433