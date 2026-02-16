Lärare i musik till Trollbodaskolan åk F-5 60% vikariat

2026-02-16


Välkommen till oss

Trollbodaskolan är en F-9 skola med ca 620 elever, belägen i natursköna Hässelby villastad i nordvästra Stockholm.

Skolan är byggd år 2000 och har ljusa och fräscha lokaler som bygger på att varje arbetslag har sina egna lokaler med klassrum, arbetsrum och i förekommande fall fritidshem.

Din kompetens och erfarenhet

Vill du tillhöra ett fantastiskt gäng på Trollbodaskolan?

Här finns engagemang, fina relationer, bra samarbeten och mycket mer som gör skolan till en fantastisk plats för våra elever. Vi söker dig som är utbildad lärare i musik som är intresserad av att utveckla musikämnet i åk F-5 på skolan. Tjänsten är ett vikariat. Du ska vara engagerad, relationell och drivas av att se eleverna lyckas i sitt skolarbete. Vår upplevelse är att här på Trollbodaskolan gör en relationell och engagerad lärare verkligen skillnad för våra elever. I uppdraget ingår att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och elevens behov och intresse, enskilt såväl som tillsammans i arbetslaget. Som musiklärare ingår det även i uppdrag att planera och vara drivande för Lucia och avslutningar samt mentorskap.

Meriterande är att du kan undervisa i annat ämne också.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/787".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Trollbodaskolan

Kontakt
Martin Uusijärvi
martin.uusijarvi@edu.stockholm.se
076-1291504

Jobbnummer
9744626

