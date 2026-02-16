Lärare i musik till Trollbodaskolan åk F-5 60% vikariat
2026-02-16
Välkommen till oss
Trollbodaskolan är en F-9 skola med ca 620 elever, belägen i natursköna Hässelby villastad i nordvästra Stockholm.
Skolan är byggd år 2000 och har ljusa och fräscha lokaler som bygger på att varje arbetslag har sina egna lokaler med klassrum, arbetsrum och i förekommande fall fritidshem.
Din kompetens och erfarenhet
Vill du tillhöra ett fantastiskt gäng på Trollbodaskolan?
Här finns engagemang, fina relationer, bra samarbeten och mycket mer som gör skolan till en fantastisk plats för våra elever. Vi söker dig som är utbildad lärare i musik som är intresserad av att utveckla musikämnet i åk F-5 på skolan. Tjänsten är ett vikariat. Du ska vara engagerad, relationell och drivas av att se eleverna lyckas i sitt skolarbete. Vår upplevelse är att här på Trollbodaskolan gör en relationell och engagerad lärare verkligen skillnad för våra elever. I uppdraget ingår att planera, genomföra, dokumentera samt utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och elevens behov och intresse, enskilt såväl som tillsammans i arbetslaget. Som musiklärare ingår det även i uppdrag att planera och vara drivande för Lucia och avslutningar samt mentorskap.
Meriterande är att du kan undervisa i annat ämne också.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Trollbodaskolan
Martin Uusijärvi martin.uusijarvi@edu.stockholm.se 076-1291504
9744626