Lärare i musik till Stockfallets skola och Vallargärdets skola
Karlstads kommun / Grundskollärarjobb / Karlstad Visa alla grundskollärarjobb i Karlstad
2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vi söker nu en musiklärare som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv. Du kommer att vara en viktig del i att inspirera och motivera eleverna att utveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnet musik. Tjänsten innebär en varierad och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att möta elever på flera skolor och bidra till deras lärande och utveckling.
Du kommer fysiskt undervisa på våra nybyggda skolor Stockfallets skola och Vallargärdets skola. Där vi ansvarar för att skapa ett hållbart och välfungerande schema för det. Dina arbetsuppgifter
Som lärare i musik ska du, på egen hand och tillsammans med kollegor, utifrån läroplanens uppdrag leda och ta ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten. Med en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer skapar ni tillsammans en meningsfull dag som även utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Du samarbetar och samverkar med kollegor i arbetslaget så att eleverna får en positiv och meningsfull dag där kunskapsutveckling och social utveckling är i fokus. Du driver utvecklingen tillsammans med kollegor i arbetslaget och med skolans övriga personal.
I tjänsten kommer du att undervisa 50% på Stockfallets skola och 20% på Vallargärdets skola. Kvalifikationer
Vi söker dig i första hand dig som är behörig och legitimerad lärare i musik åk F–6.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och som har en god förmåga att skapa en strukturerad, trygg och utvecklande lärmiljö för eleverna. Du tar egna initiativ och planerar och genomför undervisningen med engagemang och ansvar, samtidigt som du är lyhörd för elevernas olika behov och förutsättningar.
I ditt arbete är du noggrann i dina förberedelser och nyfiken på att utveckla din undervisning genom att pröva nya arbetssätt och material. Du har ett tydligt fokus på elevernas lärande och utveckling, och du anpassar undervisningen så att varje elev ges möjlighet att lyckas.
Som person har du lätt för att skapa goda relationer och bygger förtroende i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar målmedvetet, varierar dina undervisningsformer och ger tydlig och konstruktiv återkoppling till eleverna.
Du skapar struktur i undervisningen samtidigt som du uppmuntrar elevinflytande, delaktighet och kreativitet.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 401014.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
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Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Stockfallets skola Kontakt
Sveriges lärare 054-5404768 Jobbnummer
9979440