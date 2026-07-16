Lärare i musik till Lövestad och Vollsjö skola
Sjöbo kommun, Lövestad, Vollsjö omr 3 / Grundskollärarjobb / Sjöbo Visa alla grundskollärarjobb i Sjöbo
2026-07-16
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Lövestad, Vollsjö omr 3 i Sjöbo
Vill du arbeta på en skola där engagemang, gemenskap och elevernas utveckling står i centrum? På Lövestad och Vollsjö skola i Sjöbo kommun arbetar vi tillsammans för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.
Här möts du av ett välkomnande och engagerat kollegium där vi stöttar, inspirerar och utvecklas tillsammans. Vi tror på arbetsglädje, nära samarbete och att ett gott klimat skapar de bästa förutsättningarna, både för våra elever och för oss som arbetar här.
I Sjöbo kommun är du en viktig del av vår gemensamma utveckling. Tillsammans med cirka 1 300 kollegor bidrar du varje dag till att skapa en trygg och hållbar välfärd för våra invånare. Vi vill vara en arbetsplats där människor trivs och utvecklas, och erbjuder därför bland annat friskvårdsförmåner, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där verksamheten tillåter. Hos oss är gemenskap, arbetsglädje och balans i arbetslivet viktiga delar av vardagen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Som musiklärare för årskurs 4 till6 ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp en kreativ och inspirerande undervisning som väcker elevernas musikglädje och nyfikenhet. Du utgår från skolans styrdokument och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.
Du bidrar till en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där goda relationer och ett positivt bemötande är en självklar del av vardagen. I nära samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare arbetar du för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med behörighet att undervisa i musik i grundskolans årskurs 4 till 6. Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande.
Du har god pedagogisk och didaktisk kompetens samt god kunskap om skolans styrdokument. Du är trygg i din lärarroll, har ett professionellt förhållningssätt och skapar engagemang genom en undervisning som inspirerar och motiverar eleverna.
Som person är du flexibel, samarbetar väl med andra och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö och trivs i ett kollegium där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i fokus.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi gör ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens sista datum passerat.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/100". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Arbetsplats
Sjöbo kommun, Lövestad, Vollsjö omr 3 Kontakt
Sveriges lärare
Helen Olofsson +46734242690 Jobbnummer
10004747