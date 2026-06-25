Lärare i musik till Essviks skola
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2026-06-25
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Du blir anställd vid Essviks skola, men tjänsten är fördelad mellan två verksamheter, där 50 % av tjänsten är förlagd till Essviks skola och 50 % till Norrbacka skola. Fördelningen gäller i dagsläget och kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov framöver. Essviks skola ligger i Kvissleby och tillhör Nivrenaskolans F-9 organisation. På skolan går cirka 170 elever i årskurs F-5.
Essviks skola är naturskönt belägen vid skogsbrynet på halvön Essvik, vid Ljungans utlopp i Njurunda, söder om Sundsvall. Vi värdesätter ett tydligt ledarskap, tidiga insatser och kollegialt lärande för att skapa trygga och motiverade elever. Hos oss är vi positiva, lösningsinriktade och arbetar tillsammans för elevernas bästa. Norrbackaskolan är en resursskola för anpassad grundskola med inriktning ämnesområden samt anpassad gymnasieskola inom individuella programmet. Skolan ligger i Nacksta i ljusa, rymliga och väl anpassade lokaler utifrån elevernas behov. Här går cirka 30 elever, fördelade på sex klasser, varav en gymnasieklass. Eleverna befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och har flerfunktionsnedsättningar. I verksamheten arbetar lärare, elevassistenter, lärare i fritidshem samt fysioterapeut i nära samverkan, med stort engagemang för elevernas utveckling.
Så här bidrar du i rollen som lärare i musik
Utifrån läroplanen planerar, genomför och utvärderar du undervisningen. På Essviks skola arbetar vi ibland med tvålärarsystem i större årskurser med fler än 30 elever. Årskursen kan då delas upp i två klasser. De två lärarna har ett gemensamt ansvar för eleverna, deras undervisning samt föräldrakontakter. I undervisningen på Norrbackaskolan möter du elever i mindre grupper och arbetar med stöd av elevassistenter. Undervisningen anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med andra planerar och utvärderar undervisningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är behörig lärare i musik. Alternativt har du erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i musik i årskurs F-9. Har du även behörighet i andra ämnen ser vi det som en fördel. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt erfarenhet av att använda olika digitala verktyg.
Vi söker dig som är flexibel och trygg i dig själv. Du har förmåga att se och förstärka det positiva hos eleverna. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad, ser möjligheter istället för hinder, tar egna initiativ samt skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller elever som utmanar. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: Sveriges lärare bilaga M
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Biträdande rektor
Heléne Granath 073-0558759 Jobbnummer
9979055