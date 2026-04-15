Lärare i musik och teknik till LBS - Kreativa Gymnasiet Nyköping
LBS - Kreativa Gymnasiet i Nyköping startades 2010 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: Spelutveckling, Spelgrafik, Grafisk design, Foto och Film samt Musikproduktion. Skolan har cirka 200 elever och 20 medarbetare. Vi söker nu en lärare i musik och teknik till vår verksamhet.
Lärare i musik och teknik till LBS Kreativa Gymnasiet i Nyköping
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa Gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 60 % med undervisning i musikproduktion, ljudproduktion, Teknik 1 och Teknik 2. Du kommer ha en viktig roll i att kontinuerligt utveckla skolans utbildningar tillsammans med dina kollegor. Som lärare på LBS är du i hög grad delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och den pedagogiska utvecklingen.Publiceringsdatum2026-04-15Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare, alternativt har spetskompetens inom musikproduktion, ljudproduktion samt teknik och ett intresse för undervisning och pedagogiskt arbete. Vi söker dig som utöver din skarpa ämneskompetens vill bidra med engagemang, humor och prestigelöshet till vår skola. Du tar tillsammans med rektor och kollegor ansvar för skolans pedagogiska utveckling, ämnesutvecklingen samt för att utveckla din egen yrkeskompetens.
Du är kreativ i din planering och genomförande av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och vårdnadshavare. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen.Övrig information
Tjänsten är en allmän visstidsanställning för perioden 2026-08-10-2027-06-16. Tillträde sker i augusti.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2026-04-30. Tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna rektor Therese Sjöberg på therese.sjoberg@lbs.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
611 38 NYKÖPING Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Kontakt
Therese Sjöberg therese.sjoberg@lbs.se Jobbnummer
9855307