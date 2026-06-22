Lärare i musik och hemkunskap till Stöpenskolan
Skövde kommun, Sektor barn och utbildning / Grundskollärarjobb / Skövde Visa alla grundskollärarjobb i Skövde
2026-06-22
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I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
För och efterarbete av undervisning. Bedömning och betygsättning ingår. Du bedriver god undervisning som blir tillgänglig för alla elever oavsett behov med hjälp av extra anpassningar. Du ska vara behörig i ämnena.
Mentorskap ingår i tjänsten och du förväntas ha en nära dialog och kommunikation med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Behörig i ämnet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 .
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Sektor barn och utbildning Kontakt
Rektor
Liam Hedén liam.heden@skovde.se 0500497951 Jobbnummer
9973645