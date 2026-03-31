Lärare i musik och engelska till Nynässkolan
2026-03-31
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nynässkolan är en modern skola för årskurs 7 till 9 där vi tar ett gemensamt ansvar för skolans uppdrag både när det gäller värdegrund och kunskaper. Vi vill att våra elever känner en positiv drivkraft, tillit till sin förmåga och att de får utvecklas efter sina förutsättningar. Skolan har cirka 520 elever fördelade på 18 klasser, med sex klasser i varje årskurs.
Vi är en skola med stor blandning av både elever och personal med olika bakgrund och kultur, det ser vi som en styrka där vi kan lära och utvecklas av varandra, det är något vi är mycket stolta över på Nynässkolan.
Arbetsuppgifter
Som lärare för åk. 7-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i ämnena musik och engelska
* Förtrogenhet med och kunskap om grundskolans läroplan
* Förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i tal och skrift
* Kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg
För att lyckas i rollen har du:
* förmåga att leda och motivera dina elever och skapa en miljö där de trivs, mår bra och känner tillhörighet
* ett inkluderande arbetssätt och arbetar aktivt för att alla elever ska känna sig delaktiga i undervisningen
* förmåga att skapa en öppen dialog och anpassa ditt språk utifrån situation och mottagare
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316103".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 26 VALBO
Gävle kommun, Nynäs rektorsområde
