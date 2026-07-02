Lärare i musik och annat ämne åk 7-9 - Nannaskolan
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2026-07-02
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Har du en stark drivkraft i att undervisa och utveckla elever? Ser du musikämnet som ett pedagogiskt verktyg där didaktik, anpassning och uppföljning är centrala delar? Är du bra på att skapa en undervisning som engagerar alla elever - oavsett tidigare erfarenhet? Då kan det vara dig vi söker!
Nannaskolan är en kommunal högstadieskola i centrala Uppsala med en tydlig estetisk profil. Här kombineras ett starkt kunskapsuppdrag med kreativa uttrycksformer som musik, scenkonst och skapande arbete. Skolan präglas av en inkluderande och samarbetsinriktad kultur där relationer, trygghet och höga förväntningar är centrala delar av vardagen.
Skolan är inrymd i en vacker byggnad ritad av Gunnar Leche från 1940-talet, där arkitekturens karaktär har bevarats samtidigt som lokalerna anpassats för en modern undervisningsmiljö. Den fysiska miljön bidrar till en trivsam och inspirerande arbetsplats för både elever och personal.
En viktig del av skolans helhet är Nanna Bistro - skolans egen restaurang där maten lagas från grunden. Restaurangen håller mycket hög kvalitet, med tre stjärnor och flera nationella utmärkelser, och erbjuder en miljö inspirerad av en modern bistro med fokus på trivsel, hållbarhet och goda måltider.
Som medarbetare på Nannaskolan blir du en del av ett engagerat kollegium som arbetar tillsammans för att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling - både kunskapsmässigt och socialt. Samverkan mellan lärare, elevhälsa och övrig personal är en självklar del av arbetet och bidrar till en helhetsbild av elevernas behov och lärande.
Musikämnet har en tydlig och naturlig plats i skolans verksamhet och är en del av den estetiska helheten, där konserter och framträdanden återkommande bidrar till skolans gemensamma kultur. Skolan har god tillgång till instrument, utrustning och ändamålsenliga lokaler, vilket skapar goda förutsättningar för undervisning och estetisk verksamhet. Det finns också etablerade samarbeten med Kulturskolan och Uppsala estetiska gymnasium, vilket ger ytterligare möjligheter till utveckling, resursutbyte och inspiration.
Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar enligt schema, med viss variation i samband med skolgemensamma aktiviteter. Arbetet är i huvudsak platsbundet då undervisning och samarbete är centrala delar av uppdraget.
Nannaskolan erbjuder en professionell och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där du som lärare ges möjlighet att bidra, påverka och växa i din roll.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som musiklärare på Nannaskolan har du ett helhetsansvar för elevernas lärande och utveckling i ämnet, samtidigt som du är en aktiv del i skolans gemensamma uppdrag. Du planerar, genomför och följer upp undervisning utifrån styrdokumenten med fokus på progression, delaktighet och måluppfyllelse.
I undervisningen skapar du förutsättningar för eleverna att utveckla sina musikaliska färdigheter genom sång, spel och skapande arbete. Lika viktigt som det musikaliska innehållet är din förmåga att möta eleverna där de befinner sig, bygga relationer och följa deras kunskapsutveckling över tid. Du arbetar strukturerat och medvetet med att synliggöra lärandet samt ge eleverna stöd i både kunskapsmässig och personlig utveckling.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med skolans musiklärare och förväntas tillsammans med denna ta ett gemensamt ansvar för musikämnets utveckling, planering och genomförande. Samarbetet är en central del av uppdraget och innebär att ni gemensamt bidrar till en sammanhållen och kvalitativ undervisning samt till skolans estetiska profil, exempelvis genom konserter och framträdanden.
I uppdraget ingår även att delta i skolans kollegiala arbete, samverkan i arbetslag och bidra till hela skolans utveckling och trygghetsarbete.
Tjänsten omfattar cirka 60 % undervisning i musik. Resterande del av tjänsten består av undervisning i annat ämne eller uppdrag, i syfte att skapa en heltidstjänst och bidra till skolans samlade kompetens och verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik och ytterligare ämnen i årskurs 7-9. För att lyckas i arbetet behöver du ha god ämneskompetens i musik och en tydlig pedagogisk förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån styrdokumenten
Du har lätt för att anpassa din undervisning och ditt arbetssätt utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Du ser möjligheter i förändringar, exempelvis i nya undervisningsmetoder eller musikaliska uttryck, och bidrar till en flexibel och inspirerande lärmiljö. Samtidigt är du utåtriktad och social i din yrkesroll, där du bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du skapar engagemang, främjar samarbete och bidrar till en positiv och inkluderande undervisningsmiljö.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Henrik Ljungblom, rektor, 018-727 27 99.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Henrik Ljungblom 018-727 27 99 Jobbnummer
9989813