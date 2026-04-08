Lärare i musik, Hällsboskolan Mälarhöjden filial, Stockholm
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-04-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm
, Örebro
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från förskoleklass till och med årskurs 2. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.
Hällsboskolan Mälarhöjden tar emot elever med grav språkstörning. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Hällsboskolan Mälarhöjden har idag från förskoleklass till och med årskurs 2. Hällsboskolan Mälarhöjden står inför spännande förändringar då skolan kommer utöka med klasser upp till årskurs 10 inom kort och börjar utökningen med att starta en filialskola läsåret 26/27 på Södermalm i Stockholm i väntan på nya tilltänkta lokaler i Salems kommun under läsåret 27/28.
Alla skolor erbjuder fritidsverksamhet.
På våra skolor följer vi elevens utveckling och du får leda i en skolmiljö där både utveckling och samarbete är viktigt i det vardagliga arbetet.
Arbetsuppgifter
Vi söker legitimerade lärare med behörighet för undervisning på lågstadiet.
Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa när Hällsboskolan Mälarhöjden växer till en F-10skola? I ett första steg blir du delaktig i uppstarten av en filialskola på Södermalm samtidigt som du arbetar på Hällsboskolan i Mälarhöjden vilket innebär att du kommer arbeta på två olika adresser i Stockholm första tiden för att i nästa steg flytta båda verksamheterna till större och mer ändamålsenliga lokaler i Salems kommun.
Vi söker en kreativ och lösningsorienterad musiklärare som kan planera och genomföra kvalitativ musikundervisning i klassrumsmiljö innan vi flyttar in i våra nya mer ändamålsenliga lokaler .
Som lärare i musik ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i ämnet musik i enlighet med gällande styrdokument.Bedömning och betygsättning ingår i arbetet. Du skapar en inkluderande och stimulerande lärmiljö där elever ges möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter, sin kreativitet och sitt uttryck.
Undervisningen omfattar såväl praktiska som teoretiska moment, där du leder elever i sång, spel på olika instrument, rytmik, gehör, musikskapande samt musikens roll i olika kulturella sammanhang. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar samt arbetar aktivt med differentiering.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team och har stöd av elevassistenter, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och logoped.
Vi vill att våra elever, när de lämnar Hällsboskolan, har utvecklat strategier och verktyg som gör dem rustade att ta nästaKVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:
• Har lärarutbildning med legitimation att undervisa i ämnet musik i grundskolan årskurs 1-9.
• Har undervisat elever med språkstörning och/eller annan NPF-diagnos.
• Goda kunskaper i svenska.
• Du kan med säkerhet använda IKT-verktyg i din undervisning.
• Har erfarenhet av att arbeta med elever i anpassad grundskola eller särskild undervisningsgrupp.
• Har kompetens inom AKK.
-Har kompetens inom NPF.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för att möta varje elev utifrån deras behov och förutsättningar. Du har ett relationellt förhållningssätt och bidrar till trygga och tillgängliga lärmiljöer där elever kan utvecklas.
Du är strukturerad och ansvarstagande, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa undervisning och arbetssätt utifrån elevernas behov och verksamhetens utveckling.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med olika professioner. Du kommunicerar tydligt och professionellt med kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer. Du värdesätter nära samarbete med vårdnadshavare.
Vi ser också att du är initiativtagande och vill bidra aktivt till skolans fortsatta utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/525".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Mälarhöjdsvägen 23 (visa karta
)
129 40 HÄGERSTEN Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Kontakt
SEKO
Marlene Dahlberg marlene.dahlberg@spsm.se 010-473 54 73
9842076