Lärare i musik för åk 4-9 på Åvestadalskolan och Karlbo skola
2026-03-12
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Åvestadalskolan 7-9 ingår i kommunens södra skolområde och är belägen i Krylbo med närhet till fina natur- och friluftsområden. Skolan har ett brett upptagningsområde där skolans drygt 360 elever speglar det samhälle vi lever i och representerar den mångfald som är vår gemensamma framtid - En skola mitt i världen. På skolan bedrivs ett aktivt inkluderings- och värdegrundsarbete både förebyggande och reaktivt. Åvestadalskolan har en hög lärarbehörighet, ett gott kollegialt lärande samt ett väl fungerande elevhälsoteam. På skolan finns en inarbetad positiv skolkultur med god samverkan inom såväl ämneslag som arbetslag med elevens lärande i centrum. Skolan har genomgått en omfattande renovering av såväl inne- som utemiljö och vi är stolta över att arbeta i nya fräscha lokaler anpassade efter dagens krav på en god skolmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Den här tjänsten har sin huvudplacering på Åvestadalskolan med elever i åk 7-9 men en del av undervisningen sker också på Karlbo skola för elever i åk 4-6. Sammantaget omfattar tjänsten ca 75% av heltid.
I arbetsuppgifterna ingår att för de i tjänsten ingående ämnena planera, genomföra och utvärdera undervisning, enskilt och i samarbete med kollegor. Du anpassar undervisningen utifrån elevens behov, förutsättningar och tidigare erfarenheter. Du följer elevernas kunskapsutveckling på ett systematiskt sätt, dokumenterar samt håller vårdnadshavare informerade om elevens utveckling.
Du ansvarar för att ha en god överblick och omsorg över elevers skoldag och sociala situation i samverkan med kollegor, vårdnadshavare, myndigheter, och andra kontaktpersoner runt eleven. I samråd med elevhälsoteamet arbetar du för att relevanta åtgärder sätts in för elever i behov av ytterligare stöd.
Övriga arbetsuppgifter som förekommer inom tjänsten är exempelvis mentorsuppdrag, rastvakt, beställning av läromedel och pedagogiska luncher.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och söker dig som är en engagerad, tydlig ledare med ett förhållningsätt som innefattar tydlighet i kombination med lyhördhet. Du är trygg, stabil och har en förmåga att skapa goda relationer till elever där eleven känner sig sedd, bekräftad och trodd på. Du har även god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med vårdnadshavare. Erfarenhet av pedagogiska situationer är en merit.
Du har god kunskap om de nationella styrdokumenten samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppens och individens behov i syfte att ge goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt tar initiativ till samverkan med andra. Du har ett professionellt förhållningssätt och ditt arbete genomsyras av väl grundade etiska värderingar.
Övriga kvalifikationer:
• För en tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation
• Erfarenhet av att undervisa är meriterande
• Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Du har tillräckligt goda IT-kunskaper för att kunna hantera de system och digitala verktyg som uppdraget kräver.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311829/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
774 81 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Åvestadalskolan Kontakt
Rektor
Ylva Åkerberg ylva.akerberg@avesta.se 0226645228 Jobbnummer
