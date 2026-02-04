Lärare i musik, årskurs 1-9 till Sundsvalls Montessoriskola
2026-02-04
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen söker lärare i Musik årskurs 1-9 i kombination med annat ämne till Sundsvalls Montessoriskola Sundsvalls Montessoriskola ligger i det natursköna Sidsjöområdet och det är nära till både sjö och vacker skogsmiljö.
Skolan är en F-9 skola med drygt 230 elever. I direkt anslutning till skolan finns även ett fritidshem samt en förskola med 5 avdelningar. För att stimulera elevernas utveckling och lärande arbetar vi enligt Montessoripedagogiken. Pedagogiken följer barnet genom hela skoltiden, från småbarnsavdelningen i förskolan till och med årskurs 9. Vi sätter eleven i centrum och strävar efter att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin fulla potential. Arbetet sker i såväl åldersblandade som åldershomogena grupper. Nyfikenhet och intresse är grunden för det livslånga lärandet. Vi skapar förutsättningar för eleverna att växa, känna lust att lära samt förstå att de "har huvudrollen i sitt eget liv". Eleverna får tidigt träna samarbete och att ta eget ansvar - färdigheter som är värdefulla vid fortsatta studier och i arbetslivet. Vi sätter utbildning i ett större sammanhang.
Så här bidrar du i rollen som lärare i musik
Lärare i Musik årskurs 1-9, med förekommande arbetsuppgifter för lärare. Du har god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot elever och kollegor. Vi ser gärna att du är drivande och med ett stort intresse för att utveckla verksamheten utifrån läroplanen. Du deltar i arbetslagets arbete med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund. Du har en helhetsyn på eleverna och förmågan att skapa trygghet och trivsel i gruppen och du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap ingår i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad lärare i Musik för årskurs 1-9 i kombination med annat ämne. Det är meriterande om du har Montessoriutbildning eller kunskap om montessoripedagogiken, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
