Lärare i musik, åk 7-9 Fryxellska skolan

Publiceringsdatum2025-09-19
Nu söker vi en musiklärare till Fryxellska skolan för undervisning av våra elever i årskurs sju till nio.
På Fryxellska skolan arbetar vi i tre arbetslag, vi har ca 430 elever och klasserna är organiserade med elever om ca 20-25 elever per grupp.Dina arbetsuppgifter
Som musiklärare ger du eleverna möjlighet att uttrycka sig genom att sjunga och spela, skapa och improvisera. Under din ledning får eleverna upptäcka olika sorters musik och instrument samt utveckla sina musikaliska förmågor, men också bygga ett teoretiskt kunnande kring musiken och dess funktion och betydelse i olika sammanhang.
Som lärare planerar och förbereder du din egen undervisning men ingår också i ett arbetslag tillsammans med andra lärare på skolan, du har också mentorskap. Hos blir du en del av ett kollegium där vi gärna delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
För att trivas i rollen tror vi att du är en kreativ person som har lätt för att tänka nytt och ta till dig elevers olika sätt att lära. Du är strukturerad i ditt arbete och bra på att organisera. Du är lyhörd och empatisk och lägger stor vikt vid kommunikation. Vi tror också att du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och är en person som ser möjligheter framför hinder.
På Fryxellska skolan arbetar vi i tre arbetslag.Kvalifikationer
Behörig lärare i musik. Du har helhetssyn, intresse och engagemang för hela elevens utveckling, är flexibel och har förmåga att ställa om samt har förmåga att undervisa differentierat. Du är flexibel, lösningsfokuserad, lugn och stabil samt har stort tålamod och förmåga att vänta in eleven efter hens förutsättningar och behov.Anställningsvillkor
Intervjuer samt tillsättning kan komma att ske fortlöpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
