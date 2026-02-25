Lärare i musik åk. 2-9 till Strövelstorps skola
2026-02-25
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Undervisa i musik åk. 2-9.
I ditt uppdrag tar du ansvar för elevernas lärande inom musikämnet. Din undervisning präglas av sång, musicerande, skapande och gestaltande av musikaliska tankar och idéer där du är noga med att synliggöra mål och förväntningar samt möjliggöra elevers delaktighet och inflytande.
Du ansvarar också för organisation av, samordning kring och genomförande av luciafirande samt skolavslutningar på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik i årskurs 2-9. Har du ytterligare ämnesbehörighet är det meriterande.
Vi förutsätter att du, liksom vi, ser det som en självklarhet att lärarskapet innefattar:
• ett tryggt ledarskap och ett etiskt förhållningssätt förankrat i läroplanens värdegrund
• att man har god förmåga att etablera och utveckla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• att utveckling och kollegialt lärande är grund för fortsatt lärande
• att man både ser och värdesätter potentialen i att alla elever har en egen dator
• att man ser arbetslaget som ett naturligt sammanhang att samverka i
ÖVRIGT
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
