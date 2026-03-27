Lärare i musik åk 1-5 80% till Boo Gårds skola, Nacka kommun
2026-03-27
Vill du arbeta på en välfungerande, trygg och trivsam skola med stark vi-känsla samt nöjda elever och vårdnadshavare? Vill du fortsätta utvecklas i din profession tillsammans med engagerade, kompetenta och målmedvetna kollegor? Sök då rollen som lärare i musik på Boo Gårds skola!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent med start i augusti, med eventuell möjlighet till högre sysselsättning.
Ditt uppdrag
I rollen som lärare i musik undervisar du elever i årskurs 1-5 under kommande läsår. Utifrån verksamhetens behov kan undervisning i äldre årskurser bli aktuell på sikt. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i ditt ämne utifrån läroplanen. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. I uppdraget ingår delat mentorskap för elever på mellanstadiet.
Undervisningen sker i halv- eller helklass, där praktiska moment kombineras med teoretiska inslag. Du uppmuntrar elevernas kreativitet och ger utrymme för egna idéer och uttryck, samtidigt som du inspirerar och motiverar dem att utvecklas inom musik genom varierade lärmetoder och pedagogiska verktyg. Genom ett inkluderande arbetssätt anpassar du undervisningen efter varje elevs behov, intressen och förutsättningar. Vid behov genomför du extra anpassningar för att alla ska ges möjlighet att lyckas. Du bidrar aktivt till att utveckla undervisningen utifrån din kompetens, erfarenhet och kreativitet.
Rollen innebär ett nära kollegialt samarbete i både team mellanstadiet, årskursarbetslag och lärarkollegiet i de praktisk estetiska ämnena. På skolan arbetar ytterligare en musiklärare som undervisar i årskurs 6-9. Ni samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogiskt utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete. Tillsammans ansvarar ni för skolans musikrelaterade aktiviteter och traditioner, såsom bland annat terminsuppstarter, skolavslutningar och luciafirande.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation med ämnesbehörighet i musik årskurs 1-6
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta som lärare i musik
- erfarenhet av att undervisa elever i årskurs 1-5
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
- erfarenhet av mentorskap
- behörighet i andra ämnen än musik.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg, stabil och professionell person med god självinsikt. Du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du förstår vikten av att snabbt bygga förtroendefulla relationer med elever för att skapa trygghet, tillit och en bra grund för lustfyllt lärande. På ett självgående sätt har du förmågan att effektivt styra, strukturera och ta ansvar för din tid och dina arbetsuppgifter. I klassrummet har du ett tydligt, strukturerat och lyhört lärarledarskap, där du med trygghet och värme leder, motiverar och utvecklar dina elever. Du har ett mycket gott omdöme i uttalanden, agerande och beslut. Du bemöter elever och vårdnadshavare professionellt, med en tydlig och genomtänkt kommunikation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Boo Gårds skola är en välfungerande, trivsam och relativt nybyggd F-9 skola med cirka 830 elever. Skolan har en vacker närmiljö nära skog och hav. Vi har underbara elever samt engagerade och kompetenta pedagoger. Våra elever får de bästa förutsättningar för att nå höga studieresultat och personlig utveckling. Skolan har ett nära samarbete med vårdnadshavare samt ett omfattande trygghetsarbete i syfte att skapa en trygg miljö. Vi är en skola med starka traditioner, vilket bidrar till en tydlig vi-känsla. Vi har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vår vision "Jag utmanas och lär för framtiden" genomsyrar hela verksamheten. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/boo-gard/
och träffa din eventuellt kommande chef https://w.lifeinside.io/J30b/ut3v
Som lärare hos oss får du stor frihet att påverka och utveckla undervisningen, och alla nyanställda lärare får en mentor. Vi erbjuder dig ett arbete fullt av utvecklingsmöjligheter på en mycket trivsam skola med skickliga pedagoger som arbetar målmedvetet med kollegialt lärande och pedagogisk utveckling.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2025-04-16!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/108".
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Boo Gårds skola Kontakt
Joakim de Klonia (biträdande rektor) joakim.deklonia@nacka.se, 070-4318613
