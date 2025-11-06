Lärare i motorsåg, röjsåg och trädgårdsmaskiner
2025-11-06
Om Hvilan Utbildning
Hvilan Utbildning är en anrik utbildningsanordnare med gymnasium, yrkeshögskola och vuxenutbildningar inom trädgårdssektorn. Med rötter från 1868 och belägen i Kabbarp i Staffanstorps kommun, har skolan mer än 150 års erfarenhet av gröna utbildningar. Sedan 2022 ägs skolan av Hushållningssällskapet och erbjuder utbildningar på flera orter i Sverige, inklusive filialer i Stockholm, Örebro och Kristianstad.
Om jobbet
Vi söker en engagerad och kunnig lärare som brinner för att dela med sig av sin expertis inom motorsåg, röjsåg samt trädgårdsmaskiner. Du kommer bland annat att arbeta som lärare inom Yrkeshögskola och vara kursledare för uppdragsutbildning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 100% eller enligt överenskommelse
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Godkänd instruktör för motorsåg
Giltigt B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av undervisning
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för skogs- och trädgårdsbranschen
Kan förmedla kunskap på ett engagerande sätt
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga
Skicka din ansökan till: Utbildningsledare Jeanette Wetterling
E-postadress: jeanette.wetterling@hvilanutbildning.se
Obs! Vi har löpande intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor om tjänsten?
Kontakta utbildningsledare Jeanette Wetterling, Telefonnummer: 070-420 43 37
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
