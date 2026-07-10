Lärare i moderna språk, spanska och engelska till Borgarskolan

Gävle kommun, Borgarskolan / Gymnasielärarjobb / Gävle
2026-07-10


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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-07-10

Arbetsuppgifter
Som lärare i gymnasiet kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.

Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.

Gymnasieskolan är uppdelad i programinriktningar. Som lärare i gymnasiet kommer du arbeta i såväl arbetslag, ämneslag samt enskilt med fokus på elevernas utveckling.

Kvalifikationer
Formella kompetenser:

• Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i gymnasiet samt i ämnena spanska och engelska
• God förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
• Kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg

Meriterande:

• Erfarenhet av mentorskap
• Erfarenhet av samarbete med elevhälsoteam
• Erfarenhet av att utveckla arbetssätt och metoder för att stärka elevers kunskapsutveckling

För att lyckas i rollen har du:

• Förmåga att leda och motivera elever samt skapa en trygg lärmiljö där de trivs, utvecklas och tar ansvar för sitt lärande
• Ett inkluderande arbetssätt och arbetar aktivt för att alla elever känner sig delaktiga och engagerade i undervisningen
• Förmåga att skapa en öppen dialog och anpassa ditt språk utifrån situation och mottagare

I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.

Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Detta ska inte bifogas i din ansökan.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 Eller enligt ÖK.

Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:

• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner

Vår värdegrund

Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.

Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:

https://www.gavle.se/jobbahososs

Här kan du läsa mer om vår organisation:

https://www.gavle.se/organisation

Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333404".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gävle Kommun (org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta)
803 11  GÄVLE

Arbetsplats
Gävle kommun, Borgarskolan

Kontakt
Sveriges lärare
Christin Ripke
gavle@sverigeslarare.se
026-179909

Jobbnummer
9998883

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