Lärare i moderna språk franska till Junsele skola årskurs 6-9
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Grundskollärarjobb / Sollefteå Visa alla grundskollärarjobb i Sollefteå
2026-06-03
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Junsele är ett samhälle ca 8 mil norr om Sollefteå, det ligger naturskönt nära skog och natur. Samhället präglas av idrotts- och friluftsliv med fina anläggningar och orten är bland annat känd som lägerort i olika sammanhang.
Junsele skola är en F-9 skola (inklusive fritids) med ett utvecklande arbetssätt och produktiva arbetslag. Skolan arbetar mycket med digitala läromedel och elevantalet är idag 130 elever.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi en lärare i franska.
Som lärare i franska ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov.
Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ovannämnda ämnen i åk 69.
Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du kan organisera och strukturera ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever.
Du ser samarbete med andra som en källa till utveckling. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd och tålmodig.
Du har digital kompetens som du använder som ett naturligt verktyg i lärandet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas och kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329774". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunväxeln
Facklig företrädare 0620-68 20 00 Jobbnummer
9945363