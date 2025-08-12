Lärare i mediaämnen till NTI Gymnasiet
2025-08-12
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
NTI Gymnasiet i Karlstad är en attraktiv skola i centrala Karlstad med tre starka program och drygt 170 elever. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen och sedan flera år arbetar vi med formativ bedömning och kollegialt lärande. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig.
Vi söker nu en vikarierande lärare i mediaämnen som är behörig eller har erfarenhet av at undervis bland annat:
Medieproduktion
Digitalt skapande
Medier, samhälle och kommunikation
Entreprenörskap
Det här erbjuder vi dig
Som lärare hos oss har du stor möjlighet att påverka och utveckla din egen undervisning och genom kollegialt lärande och arbete i lärteam bidra till hela skolans utveckling. I läraruppdraget ingår det även mentorskap för en grupp elever.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad lärare, behörig att undervisa i mediaämnen på gymnasienivå samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Det är också intressant om du har motsvarande yrkeserfarenhet men inte ännu är behörig lärare.
Du har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera elever till lärande utifrån deras olika behov och kan variera din undervisning. Vidare har du lätt att skapa förtroende med elever och är van att ha föräldrakontakter. Du värdesätter ett nära samarbete med kollegor och är lyhörd för andras kunskaper, strävar efter att alltid utveckla din undervisning och delta i det kollegiala lärandet.
Har du också en passion för entreprenörskap så är det ett stort plus.
Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning på 70-100 % med start snarast. Placeringsort är Karlstad.
Har du frågor, kontakta gärna rektor Victor Drevensta, 0761098071.
Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
