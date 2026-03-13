Lärare i Matte/NO till Rönnowska skolans Individuella program!
Inspirera nästa generation!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Rönnowska är den största gymnasieskolan i Helsingborg och skolan ligger i framkant när det gäller utbildning och är en resursstark organisation med cirka 1000 elever och 150 medarbetare. Det som gör oss unika är att alla våra yrkesprogram är branschcertifierade.
Vi drivs av visionen att skapa den bästa skolan för varje elev. För att nå dit, arbetar vi uthålligt med två huvudsakliga fokusområden:
Mentorsrollen: Vi vet att goda relationer är nyckeln till framgång.
Undervisningen: Vi arbetar kollegialt med en gemensam och tydlig undervisningsstruktur och kulturPubliceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Inför kommande pensionsavgångar till sommaren söker Rönnowska skolan nu en ny engagerad lärare i matte och NO till vårt Individuella program.
Som lärare hos oss blir du en del av ett erfaret och professionellt arbetslag där elevens individuella utveckling står i centrum. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och pedagogisk lyhördhet, då varje elev följer en unik studieplan.
I rollen ingår ett nära mentorskap, vilket är en central del i vårt uppdrag att förbereda eleverna för framtida studier eller yrkesliv. Vi erbjuder en arbetsplats med stark kollegial gemenskap och ett gemensamt driv att hjälpa varje elev att nå sina uppsatta mål
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matte och NO på grundskolenivå samt gymnasiet. Du har mycket god kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. För dig är det självklart som lärare och mentor att i din roll arbeta relationellt och du använder dig av en varierande undervisning för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Ditt arbete främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer. Du följer aktivt med i forskning och utveckling. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen skapar och delar du med dig av kunskap om vad som leder till högre måluppfyllelse.
Som person är du en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. Du är en lagspelare med fokus på lösningar och bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Anställningsform: Tillsvidare, ferietjänst
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-12
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
