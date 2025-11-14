Lärare i matematik till Vägga vuxenutbildning

Karlshamns kommun / Gymnasielärarjobb / Karlshamn
2025-11-14


Tjänsten är en visstidsanställning, på 50-75 %, under perioden 260109-260628. Tillträde och omfattning enligt överenskommelse
Kvalifikationer

Vi söker en lärarstudent på gymnasial nivå inom ämnet matematik eller en legitimerad gymnasielärare i matematik. Du bör trivas med att samarbeta, kunna ta egna initiativ och har vilja och förmåga att möta och ge varje elev stöd i sitt lärande utifrån sin kunskapsnivå. Vuxenutbildningen arbetar utifrån ett flexibelt upplägg och med individen i fokus. Du bör ha erfarenhet och goda digitala kunskaper. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Arbetsuppgifter

Inom vuxenutbildningens verksamhet arbetar vi systematiskt med verksamhetens kvalitetsarbete. Tillsammans med kollegor och skolledning ges du möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Du kommer att undervisa och handleda elever inom vuxenutbildningens verksamhet i ämnet matematik på gymnasial nivå.
Övrigt

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Ange löneanspråk. Bifoga intyg från lärosäte eller lärarexamen samt lärarlegitimation.
För mer information kontakta
Maria Olsson Aasen, rektor, 0702-66 62 48
Margareta Nilsson, Matematik och fysiklärare, förstelärare, margareta.nilsson1@utb.karlshamn.se
Anna-Lotta Wolgast, SL, anna-lotta.wolgast@utb.karlshamn.se
Sista ansökningsdag
2025-11-30
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlshamns kommun (org.nr 212000-0845)

Kontakt
Rektor
Maria Olsson Aasen
maria.aasen@karlshamn.se

Jobbnummer
9604970

