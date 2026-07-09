Lärare i matematik till Tyresö skola
Tyresö Kommun / Grundskollärarjobb / Tyresö Visa alla grundskollärarjobb i Tyresö
2026-07-09
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Vad vi gör och vill
Tyresö skola är en F-9 skola på östra Tyresö, med skogen inpå knuten och med gångavstånd till vacker slottsmiljö och havsvik. Skolgården är stor och inbjuder till varierade lekar och aktiviteter. Skolan präglas av goda studieresultat, hög trivsel och studiero, helt enkelt en skola och en arbetsplats som vi är stolta över. Vi vet att det inte finns något mer inkluderande än en bra undervisning och vårt gemensamma mål, där vi alla bidrar i våra olika roller, är att skapa den bästa skolan för varje enskild elev. Vi arbetar tillsammans i årskursteam med ett utvecklingsinriktat EHT som stöd för lärare och elever.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker nu en lärare i matematik till högstadiet med start i oktober -26.. Du ska tillsammans med ett kompetent team av lärarkollegor ta ansvar för undervisningen i matematik på högstadiet. I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever i årskursen.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare i Ma för skolår 7-9 och är dokumenterat skicklig på att vägleda tonåringar i ett ämne som för många är utmanande.
Du har flera års erfarenhet av att undervisa på högstadiet samt av bedömning och betygsättning.
Du är en tydlig ledare i klassrummet och mycket skicklig på att bygga relationer. Du ser vikten av att anpassa undervisningen efter de elever som finns framför dig i klassrummet och det är viktigt för dig att dina elever lyckas och växer. Du tror på grundtanken att alla barn gör rätt om de kan. Vidare är du strukturerad med en hög grad av självständighet, men du är också en självklar medspelare till dina teamkollegor.
Det är en självklarhet för dig att ständigt utvärdera din undervisning eftersom du tycker om att utvecklas i din profession och du tycker att det är roligt att förfina det pedagogiska hantverket och utveckla din klassrumspraktik.
Om du blir erbjuden en anställning hos oss förväntas du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för förskola och skola. Därför är det bra att redan nu beställa ett sådant intyg på polisens hemsida.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som tjänsten för dig, då är du välkommen med din ansökan senast den 31/7. Urval och intervjuer sker löpande.
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Rektor Viktoria Mattsson, 08-578 297 91, viktoria.mattsson@tyreso.se
(tillgänglig fr.o.m. 27/7)
Biträdande rektor Malin Lossman, 08-578 297 93, malin.lossman@tyreso.se
(tillgänglig fr.o.m. 3/8)
Kontaktuppgifter till arbetsgivarorganisationen finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 60 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Kontakt
Malin Lossmann malin.lossman@tyreso.se +46857829793 Jobbnummer
9998735