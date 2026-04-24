Lärare i Matematik till Tomtaklintskolan åk 7-9
I Trosa kommun satsar vi på att våra barn och elever ska få en så bra start i livet som möjligt. Från det första mötet med förskolans värld, hela vägen genom förskoleklass, grundskolan och fritidshem gör våra medarbetare sitt yttersta för att varje barn och elev ska få de utmaningar och den stöttning som krävs för att nå sina drömmar och mål.
Vill du arbeta i en kommun med elevfokus där du ges möjlighet att påverka? Nu söker vi lärare inom Matematik till Tomtaklintskolan. Hos oss blir du en del i en personalgrupp med ett positivt utvecklingsklimat. Du ges möjlighet att tillsammans med oss skapa en skola där levande strukturer och tydliga ramar gör att vi kan anpassa vår verksamhet efter våra elevers och klassers unika förutsättningar.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Att arbeta i den lilla kommunen möjliggör goda samarbeten mellan skolor och andra verksamheter i kommunen. På Tomtaklintskolan är du också en naturlig del av samverkan med dina ämneskollegor på skolan. Hos oss blir du en del av ett öppet klimat med snabb kommunikation och en arbetsgrupp med en vilja att hjälpa varandra.
På Tomtaklintskolan arbetar vi med "en till en", vi använder chromebooks och Google classroom. Våra tre förstelärare har fokus på att utveckla undervisningen och det kollegiala samarbetet. Vi har tre "superusers" som hjälper dig att hitta i och förstå vår pedagogiska plattform "SchoolSoft" och dess möjligheter. Tomtaklintskolan har ljusa och väl underhållna lokaler med projektorer i varje klassrum. Skolan har ett elevhälsoteam där speciallärare, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog, biträdande rektor och rektor ingår.
VEM SÖKER VI?
Du är/har:
legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och gärna något/några No-ämnen i högstadiet
god kunskap om läro- och kursplanen
goda kunskaper samt erfarenhet av formativ bedömning för att följa upp och utvärdera verksamheten
pedagogisk medvetenhet och kunskap att kunna tolka och konkretisera läroplanens alla mål
Ditt engagemang och din genuina nyfikenhet för matematik smittar av sig både på dina elever och kollegor. Som person är du prestigelös, bidrar gärna med dina kunskaper och är öppen för att lära dig mer av andra. Vi ser det som självklart att du bidrar till och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Du är en tydlig närvarande ledare, både i och utanför klassrummet. Du har en positiv grundinställning och ett lösningsorienterat förhållningssätt. Genom att skapa en trygg grund vill du ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för lärande och att nå sina kunskapsmål.
Du månar om att eleverna ska känna sig delaktiga och förstå bakgrunden till de beslut som fattas. Därför involverar du eleverna så att de har inflytande över undervisningen, hela tiden med ditt ledarskap som en trygg punkt.
Du anser att skolan är er gemensamma arbetsplats. Tillsammans med eleverna arbetar du fram det klimat ni vill ha i klassrummet. Du är lyhörd, inlyssnande och har en positiv människosyn. Du bjuder på dig själv och värnar om att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
VAD ERBJUDER VI?
Relationsskapande och kollegialt lärande är viktigt för oss, både inom skolan och inom hela kommunen. Du blir inbjuden till en introduktionsdag för alla nyanställda i Trosa kommun där du får ta del av kommunen på en guidad busstur genom verksamheterna. Under introduktionsdagen får du lära dig mer om hur kommunen arbetar samt träffa de olika verksamhetscheferna och andra kollegor inom kommunen.
Hos oss finns:
Mentorskap för nyanställda lärare
Introduktionsdag
Friskvårdsbidrag
Tillgång till ett stort utbud av Sunt Liv aktiviteter med en blandning av fysisk aktivitet och kultur hos aktörer baserade i Trosa kommun
OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-08-11
VILL DU VETA MER?
Trosa kommun växer som bostadsort och vi söker medarbetare till flera av våra skolor i Trosa. Skolorna i Trosa kommun vill ha personal som har en mix av åldrar, kön och bakgrund för att få en större mångfald och många förebilder för våra barn.
Vi arbetar ständigt för att skapa engagemang och arbetsglädje och vi är väldigt stolta över att Trosa kommun i flera år legat i den absoluta Sverigetoppen när det gäller engagerade medarbetare enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, HME). https://www.trosa.se/barn-och-utbildning/grundskola/skolor/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Kontakt
Sara Nordquist sara.nordquist@trosa.se
9873226