Lärare i matematik till Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet
Melleruds kommun / Grundskollärarjobb / Mellerud Visa alla grundskollärarjobb i Mellerud
2025-10-08
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Melleruds kommun i Mellerud
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Vad kul att du är intresserad av oss!
Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet, Vuxenutbildningen och anpassad grundskola finns i samma "hus" . Vi är en trivsam och inspirerande arbetsplats med stort engagemang i att motivera och leda våra elever till måluppfyllelse i sina studier. Vi är inne i ett spännande skede med utveckling av samverkan mellan skolformerna.
Rådaskolan är en 7-9 skola med cirka 300 elever uppdelat på 4 klasser per årskurs.
Dahlstiernska Gymnasiet har idag drygt 100 elever på 7 olika yrkesprogram som lärlingsvariant samt de individuella programmen (IM).Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Undervisning i matematik på högstadiet och gymnasiet. Utvecklingsarbete i första hand inom matematik kommer vara en stor del av ditt arbetsområde i denna tjänst, då i syfte att öka måluppfyllelsen för den enskilda eleven.
Mentorskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärlegitimation i grundskole- och/eller gymnasielärare i matematik. Har du dessutom legitimation i annat ämne är det meriterande.
Förutom goda ämneskunskaper förväntar vi oss att du har en bra samarbets- och kommunikationsförmåga, pedagogisk kreativitet och god förmåga att anpassa undervisningen efter olika individuella behov. Dessa egenskaper som vi sätter stort värde på. Erfarenhet av arbete inom högstadium och gymnasieskolan är meriterande liksom arbete med yrkesprogramelever inom gymnasieskolan. Erfarenhet av utvecklingsarbete inom matematik är ett plus. Stor vikt läggs också vid personlig lämplighet
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan. Tjänsten tillsätts om erfoderliga beslut fattas.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Ferielön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds kommun
(org.nr 212000-1488) Kontakt
Rektor
Linda Eriksson Lind linda.eriksson.lind@mellerud.se 053018250 Jobbnummer
9545854