Lärare i matematik till Nobelgymnasiet

Nobelgymnasiet - Värmlands största yrkesskola, är känd för att vara en skola dit elever söker sig för att lära sig ett yrke eller för att läsa upp sina betyg på ett av våra introduktionsprogram.
Här blir eleverna anställningsbara, högskoleklara och oslagbara. Vi är en skola med yrkeskompetenser på hög nivå och har ett nära samarbete med olika branscher. Här ger vi eleverna förutsättningar att göra positiva val, nå goda studieresultat och få ökade möjligheter till inflytande över sina liv. Ett hållbart lärande och en god utveckling.
Vi har under flera år jobbat aktivt och strukturerat kring bemötande och elevers motivation. Vi tänker att skolan skall vara en trevlig plats att vara på, både för elever och personal.
Nu söker vi en vikarierande lärare i matematik till introduktionsprogrammet. Dina arbetsuppgifter
Som matematiklärare på introduktionsprogrammet undervisar du i klasser med mindre gruppstorlek. Här är det viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential.
Du kommer att vara mentor och bedriva undervisning i matematik. Som lärare på introduktionsprogrammet så handleder du också elever under så kallade studiepass där eleverna arbetar med ämnen de behöver mer tid i. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik i årskurs 7-9 och gärna i samhällsvetenskapliga ämnen. Du är ansvarsfull och har en mycket god förmåga att planera, genomföra samt följa upp undervisningen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att vara mentor och självklart har du lätt för att ta kontakt med elev och vårdnadshavare. Du ser och bekräftar varje elev som individ, vilket bidrar till motivation och engagemang.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
