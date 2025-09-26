Lärare i matematik till Ljungarumsskolan 7-9
2025-09-26
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker en lärare i matematik till skolans resurscenter samt övrigt särskilt stöd i matematik. Du kommer att ingå i ett team av lärare och speciallärare kopplade till resurscentrum samt ingå i ämneslag tillsammans med kompetenta lärarkollegor i ämnet matematik. Du planerar och genomför insatser på individ- och gruppnivå i nära samarbete med lärarkollegor, speciallärare och specialpedagog. Rollen ställer stora krav på samverkan med andra lärare och övriga professioner inom elevhälsan. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och samarbetar väl med kollegor i arbetslag och ämneslag. I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt bedömning av elevernas resultat. Som nyanställd på Ljungarumsskolan får du en rutinerad kollega som mentor under ditt första läsår på skolan.
Välkommen till oss
Tjänsten finns på Ljungarumsskolan 7-9 i södra Jönköping. Skolan har cirka 550 elever fördelat på årskurs 7-9. På Ljungarumsskolan finns kommunikationsklasser som är till för elever med avvikande språkutveckling.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete tillsammans med kompetenta kollegor. Ljungarumsskolan 7-9 fokuserar på närvarofrämjande arbete, tillgänglig lärmiljö samt språkutvecklande arbetssätt för att möjliggöra för alla elever att nå läroplanens mål. Vi lägger stor vikt vid trygghet, studiero och trivsel. https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss
Din kompetens
Du är utbildad lärare med lärarlegitimation i matematik för årskurs 7-9. Du har tidigare erfarenhet från undervisning och är väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument. Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är en förutsättning för arbetet liksom goda IT-kunskaper.
Viktiga personliga egenskaper är en god förmåga att arbeta såväl individuellt som tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort mått av flexibilitet och anpassning utifrån elevernas förutsättningar och behov. Du är en strukturerad, trygg och tydlig ledare i klassrummet. Du finner ett särskilt intresse i att hitta flexibla vägar till kunskapsmålen för alla elever. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Specialpedagogisk kompetens är särskilt meriterande.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Kontakta angiven kontaktperson för annonsen eller sök upp en facklig företrädare via länken nedan. Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Välkommen att söka tjänsten som lärare i matematik i Ljungarum 7-9.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
