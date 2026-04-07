Lärare i matematik till IM, Jämtlands Gymnasium Wargentin
Jämtlands Gymnasieförbund / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-04-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jämtlands Gymnasieförbund i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Wargentin är norra Sveriges största gymnasieskola. Skolan är belägen mitt i centrala Östersund, lokalerna är ljusa och fräscha och har myllrande elevsociala ytor och moderna klass- och arbetsrum. På Jämtlands Gymnasium Wargentin samarbetar vi inom och mellan våra arbetslag och det finns stora möjligheter till kollegialt lärande.
Publiceringsdatum2026-04-07
Vi söker en legitimerad grundskolelärare för årskurs 4-9 med behörighet att undervisa i matematik i kombination med ytterligare ämne.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %).
Dina framtida arbetsuppgifter
Du undervisar i matematik på grundskolenivå för årskurs 4-9 inom Introduktionsprogrammet. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.
I tjänsten ingår även mentorskap, där du ansvarar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik för grundskolan årskurs 4-9 och/eller gymnasieskolans introduktionsprogram. Erfarenhet av undervisning på grundskolenivå eller inom introduktionsprogrammet är meriterande, liksom utbildning eller erfarenhet inom NPF och IF.
Du har ett tydligt elevfokus och anpassar din undervisning utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Du arbetar strukturerat, målinriktat och med ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som du är flexibel i ditt arbetssätt.
Du har kunskap om och ett starkt intresse för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer är meriterande.
Du samarbetar väl med kollegor och bidrar aktivt till ett professionellt lärande i arbetslaget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa goda relationer med elever.
Du är trygg i arbetet med dokumentation och bedömning enligt gällande styrdokument och använder digitala verktyg som en naturlig del av din undervisning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en modern och välfungerande arbetsplats där du ges goda förutsättningar att utvecklas i din roll. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som präglas av samarbete, stöd och ett aktivt kollegialt lärande.
Som anställd hos oss har du även tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.
Möt våra medarbetare!
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Rådhusgatan 19
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersund Kontakt
Maria Svahn, Sveriges Lärare maria.svahn@jgy.se Jobbnummer
9839079