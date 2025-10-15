Lärare i matematik till Elin Wägnerskolan
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Välkommen till Elin Wägnerskolan! Vi är en skola med årskurs 7-9 och söker nu en lärare i matematik.
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag runt 4 - 5 klasser och tillsammans med ämneskollegor arbeta med och utveckla verksamheten utifrån entreprenöriella värdeskapande kompetenser och processer. Verksamheten kännetecknas av ämnesövergripande arbete, kontakt och samarbete med omvärlden - vi ställer oss frågan "Kan det vi gör och det vi lär oss vara till nytta för någon annan?" Vi använder fysiska och digitala läromedel och i vissa årskurser finns ett tvålärarskap i matematikundervisning. Du kommer möta ämneskollegor i matematik för gemensam planering och diskutera resultat och bedömning tillsammans.
I tjänsten ingår även mentorskap tillsammans med mentorskollega i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik för årskurs 7-9. Det är meriterande om du har behörighet och/eller erfarenhet även i no. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande.
I andra hand kan även du som studerar till lärare eller som har erfarenhet av arbete inom läraryrket bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning som lärare krävs dock lärarlegitimation med behörighet att undervisa i aktuella ämnen och årskurser.
Utöver ämneskunskap ser vi gärna att:
* Du vill undervisa ämnesövergripande tillsammans med en grupp kollegor och med fokus på att vi arbetar tillsammans med och genom vår omvärld.
* Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet med både elever och kollegor och du erbjuds det tillbaka.
* Du har förmågan att möta elevers olika behov genom att lyssna på elever, diskutera med kollegor och forma din undervisning utifrån framgångsfaktorer för undervisning, i dialog med kollegor och utifrån elevers intresse och inflytande.
* Du är modig och vill utvecklas och fortsätta lära tillsammans med andra.
* Du vill arbeta i team och bidrar till utveckling av verksamheten utifrån skolans utvecklingsarbete, egna erfarenheter och forskning.
I ditt personliga brev ber vi dig kort beskriva för oss på vilket sätt du kan bidra till ovanstående.
Vi är nyfikna på dig! Välkommen att höra av dig om du har frågor och välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
