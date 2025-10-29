Lärare i matematik/teknik sökes till Skarpängsskolan i Täby
2025-10-29
Nu söker vi en heltidsanställning för en teknik- och matematiklärare för vårt högstadium(7-9) på Skarpängsskolan i Täby. Vi söker dig som är behörighet, och gärna god erfarenhet, av att undervisa i teknik och matematik för just högstadiet.
Om jobbet
Skarpängsskolan är en kommunal grundskola som är placerad ett par kilometer väster om Täby Centrum. Skolan är mycket populär och har elever med mycket goda resultat och som också skattar sin skola mycket högt vad gäller trygghet och nöjdhet. Skolan har välutrustade salar och speciellt stolta är vi över våra praktiska salar där möjligheten är mycket goda att bedriva den undervisning som eleverna har rätt till.
I tjänsten ingår även ett delat mentorskap i en klass.
Som lärare hos oss driver och utvecklar du undervisningen tillsammans med kollegor, skolledning. Även våra elever får visst inflytande över lektionerna. Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten. Detta görs tillsammans med ämneskollegor som alla har behörighet i att undervisa i ämnena.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten:
• har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik och teknik, upp till år 9
• arbetar både kollegialt och mot kollektiv samsyn inom ämnena
• är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
• använder digitala verktyg för elevernas lärande och i andra sammanhang rörande skolan
• jobbar för att se hela elevens studiesituation i ditt mentorskap och samverkar med elevhälsan där så behövs
Som person är du strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är naturligtvis välkomna att söka tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
På vår hemsida www.taby.se
På vår hemsida www.taby.se kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2025-10-29
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är 30 november. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning/visstidsanställning på heltid (100%).
Vi önskar att tjänsten om möjligt kan tillsättas från 7 januari 2026 men den kan även ske enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommun
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.
Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Kommunen ger möjlighet till friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/ Kontakt
Bitr.rektor
Peter Pärlklo peter.parlklo@taby.se 0766438310 Jobbnummer
9579309